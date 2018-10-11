Администрация Орла выделит средства на ремонт котельной в двухэтажке на ул. Панчука

Вопрос о выделении средств из резервного фонда Орла на ремонт котельной на ул. Панчука, 72а обсуждался накануне, 10 октября, на городской комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщает пресс-служба администрации Орла, котельную обслуживает МУП «Зеленстрой», котельная требует капитального ремонта. Переговоры с жителями двухэтажного дома о переходе на поквартирное отопление ни к чему не привели.

В феврале текущего года Госпожнадзор выписал предписание о необходимости реконструкции котельной. На сегодняшний день подготовлена проектно-сметная документация на ремонт; всего потребуется 568 тысяч рублей.