11 октября 2018



Администрация Орла выделит средства на ремонт котельной в двухэтажке на ул. Панчука

Вопрос о выделении средств из резервного фонда Орла на ремонт котельной на ул. Панчука, 72а обсуждался накануне, 10 октября, на городской комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщает пресс-служба администрации Орла, котельную обслуживает МУП «Зеленстрой», котельная требует капитального ремонта. Переговоры с жителями двухэтажного дома о переходе на поквартирное отопление ни к чему не привели.

В феврале текущего года Госпожнадзор выписал предписание о необходимости реконструкции котельной. На сегодняшний день подготовлена проектно-сметная документация на ремонт; всего потребуется 568 тысяч рублей.

 

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Опубликовано 11 Окт 2018 в 13:21. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 5

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