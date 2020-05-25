Администрация Орла задолжала предпринимателям свыше 870 млн рублей

Следственными органами СК России по Орловской области по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 293 УК РФ (халатность). Речь идет о невыплате субъектам предпринимательской деятельности долга по муниципальным контрактам на сумму более 870 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба регионального СУ СК, предварительно установлено, что должностными лицами финансово-экономического управления администрации города Орла допущено заключение подведомственными управлениями и учреждениями муниципальных контрактов, не обеспеченных бюджетными денежными средствами. В результате исполненные предпринимателями контракты в полном объёме не были оплачены. Размер причиненного хозяйствующим субъектам ущерба составил более 870 млн рублей.

Расследование уголовного дела продолжается.