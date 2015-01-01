Администрация Орла заключает контракт на приобретение 67 квартир для детей-сирот

В областном центре прошел аукцион на приобретение жилья для детей-сирот.

Как сообщил начальник управления муниципального имущества и землепользования Максим Лобов,  сумма сделки составила 114 млн рублей. По итогам электронного аукциона контракт выиграл ПАО «Орелстрой». По условиям, после заключения контракта застройщик предоставит 67 квартир за 98 млн 173 тыс. рублей общей площадью не менее 28 кв.м. и не более 45 кв.м.

Лобов пояснил, что на сэкономленные в результате торгов средства также будут приобретены квартиры для детей-сирот. Контракт с «Орелстроем» планируется заключить до конца апреля, а до 20 декабря- передать квартиры по назначению, информирует администрация Орла.

 

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Опубликовано 19 Апр 2018 в 16:05. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 18

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