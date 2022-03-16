Администрация утверждает, что пилит только сухостойные деревья

На сайте городской администрации появился пресс-релиз, в котором описывается ситуация с жалобами орловцев на снос здоровых деревьев на улицах города. В релизе утверждается, что «ни одно из них не демонтируется без причины – деревья либо аварийные, либо сухостойные. Таких в 2021 году убрано 280. Вместо них высажено 1 206 саженцев и 4 386 кустарников. Кроме того, на городские клумбы в летний период высадили около 127,5 тыс. штук цветочной рассады, а вдоль улиц и на общественных пространствах устанавливались 10 топиарных фигур».

Между тем, ранее на комитетах горсовета позиция орловских властей была несколько иной – на фото и видеоматериалы, снятые общественниками, в частности, на улице Октябрьской звучал несколько иной ответ. Тогда власти говорили, что сносят не только больные деревья, но также вполне здоровые, которые нарушают нормы отступа от проезжей части и от проводов. В этой ситуации поражает избирательность сноса деревьев – так на большинстве улиц они растут с нарушением отступов от проезжей части. Но спиливают исключительно те, которые закрывают витрины рядом расположенных торговых точек.