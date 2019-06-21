21 июня 2019



Администрацию Орла попросили очистить русло реки Орлик

Активисты Общероссийского народного фронта обратились в администрацию Орла с предложением принять меры по очистке от мусора русла реки Орлик в районе детского парка.

«Река Орлик протекает по центральной части Орла, где находятся все прогулочные зоны нашего города. В русле реки собираются загрязнения, чтобы такое не происходило, необходимо чаще проводить очистные мероприятия», – заметил член регионального штаба ОНФ в Орловской области Станислав Абакумов.

Активисты Народного фронта обследовали состояние русла реки Орлик от Тургеневского моста до впадения в реку Ока. На всем участке общественники увидели пустые бутылки, полиэтиленовые пакеты и ветви деревьев, которые течение реки приносит в заросли цветущих кувшинок. Больше всего мусора собралось на участке реки, расположенном в непосредственной близости от детского парка.

«Мы призываем администрацию Орла провести очистку русла от накопившегося мусора. Эти мероприятия необходимо проводить периодически, чтобы русло реки всегда оставалось чистым», – заметил представитель ОНФ в Орловской области Степан Перелыгин.

 

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Опубликовано 21 Июн 2019 в 12:29. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 24

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