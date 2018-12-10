Адреса ёлочных базаров в Орле
Как сообщает администрация города Орла, подведены итоги аукциона на право размещения ёлочных базаров на территории областного центра. На выбор предпринимателям предлагались 29 адресов, оказались востребованы 26 площадок.
Торговля живыми елями и соснами будет вестись по следующим адресам:
- ул. Пушкина, в районе дома № 20
- ул. Комсомольская, в районе дома №78-б (напротив)
- ул. Комсомольская, в районе дома № 106
- площадь Маршала Жукова
- ул. Октябрьская, в районе дома №60 (пересечение с ул. 60 лет Октября)
- пл. Юности
- пер. Трамвайный (сквер к-ра «Родина»)
- пл. Комсомольская, в районе дома №77
- ул. Комсомольская, в районе дома №196
- ул. Комсомольская, в районе дома №242
- ул. Комсомольская, в районе дома №356
- ул. Комсомольская, в районе дома №384
- ул. Планерная, в районе дома №69
- ул. Блынского, в районе дома №2
- ул. Металлургов, (район памятника «Металлург»)
- ул. Раздольная, в районе дома №86
- ул. Полесская, в районе дома №53
- ул. 8 Марта, в районе дома № 19
- ул. Приборостроительная, в районе дома №44
- ул. Октябрьская, в районе дома №120
- Наугорское шоссе, в районе дома №48
- ул. 5-го Августа, в районе дома №19
- ул. 3-я Курская, в районе дома №2
- ул. Московская, в районе дома №112
- ул. Комсомольская, в районе дома №231
- ул. Машкарина, в районе дома №10
Еще по трем адресам — ул. Толстого (в районе дома №19), ул. Карачевская (в районе дома №144), ул. Генерала Родина (в районе дома №52), также возможна организация елочных базаров.
Отдельные предприниматели откроют базары 16-17 декабря, но большинство начнут продажу новогодних деревьев с 22 декабря.
Живые ели и сосны привезены в основном из Калужской, Пензенской и Брянской областей, Пермского края.