Адреса ёлочных базаров в Орле
9 декабря в администрации г. Орла прошли аукционы на право заключения договоров на размещение нестационарных ёлочных базаров.
Из 31 предложенного адреса востребованными оказались 16.
Купить живые ели и сосны жители Орла смогут по следующим адресам:
- ул. Тургенева, в районе дома №41;
- ул. Октябрьская, в районе дома №57;
- пер. Трамвайный (сквер кинотеатра «Родина);
- ул. Пушкина, в районе дома №20;
- пл. Комсомольская, в районе дома №77;
- ул. Комсомольская, в районе дома №78б (напротив);
- ул. Комсомольская, в районе дома №196;
- ул. Комсомольская, в районе дома №242;
- ул. Комсомольская, в районе дома №356;
- ул. Комсомольская, в районе дома №384;
- ул. Блынского, в районе дома №2;
- ул. Металлургов, в районе памятника «Металлург»;
- ул. Раздольная, в районе дома №86;
- площадь им. Г.К. Жукова;
- ул. 8 Марта, в районе дома №19;
- ул. Октябрьская, в районе дома №120.
Ёлочные базары откроются с 15 — 21 декабря.
Орловчане смогут приобрести ели и сосны из Калужской, Пензенской и Брянской областей, Пермского края.
Помимо муниципальных елочных базаров живое дерево можно будет купить на территории ТМК «Гринн» (Кромское шоссе, 4; ул. Михалицына, 5) и у ТК «Европа» (Карачевское шоссе, 94; ул. Московская, 67; ул Металлургов, 28; Наугорское шоссе, 76).
Еще 15 площадок площадью 16 кв.м пока свободны, стоимость размещения — 11 874 рублей.