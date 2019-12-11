Адреса ёлочных базаров в Орле

9 декабря в администрации г. Орла прошли аукционы на право заключения договоров на размещение нестационарных ёлочных базаров.

Из 31 предложенного адреса востребованными оказались 16.

Купить живые ели и сосны жители Орла смогут по следующим адресам:

ул. Тургенева, в районе дома №41; ул. Октябрьская, в районе дома №57; пер. Трамвайный (сквер кинотеатра «Родина); ул. Пушкина, в районе дома №20; пл. Комсомольская, в районе дома №77; ул. Комсомольская, в районе дома №78б (напротив); ул. Комсомольская, в районе дома №196; ул. Комсомольская, в районе дома №242; ул. Комсомольская, в районе дома №356; ул. Комсомольская, в районе дома №384; ул. Блынского, в районе дома №2; ул. Металлургов, в районе памятника «Металлург»; ул. Раздольная, в районе дома №86; площадь им. Г.К. Жукова; ул. 8 Марта, в районе дома №19; ул. Октябрьская, в районе дома №120.

Ёлочные базары откроются с 15 — 21 декабря.

Орловчане смогут приобрести ели и сосны из Калужской, Пензенской и Брянской областей, Пермского края.

Помимо муниципальных елочных базаров живое дерево можно будет купить на территории ТМК «Гринн» (Кромское шоссе, 4; ул. Михалицына, 5) и у ТК «Европа» (Карачевское шоссе, 94; ул. Московская, 67; ул Металлургов, 28; Наугорское шоссе, 76).

Еще 15 площадок площадью 16 кв.м пока свободны, стоимость размещения — 11 874 рублей.