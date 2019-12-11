11 декабря 2019



Адреса ёлочных базаров в Орле

9 декабря в администрации г. Орла прошли аукционы на право заключения договоров на размещение нестационарных ёлочных базаров.

Из 31 предложенного адреса востребованными оказались 16.

Купить живые ели и сосны жители Орла смогут по следующим адресам:

  1. ул. Тургенева, в районе дома №41;
  2. ул. Октябрьская, в районе дома №57;
  3. пер. Трамвайный (сквер кинотеатра «Родина);
  4. ул. Пушкина, в районе дома №20;
  5. пл. Комсомольская, в районе дома №77;
  6. ул. Комсомольская, в районе дома №78б (напротив);
  7. ул. Комсомольская, в районе дома №196;
  8. ул. Комсомольская, в районе дома №242;
  9. ул. Комсомольская, в районе дома №356;
  10. ул. Комсомольская, в районе дома №384;
  11. ул. Блынского, в районе дома №2;
  12. ул. Металлургов, в районе памятника «Металлург»;
  13. ул. Раздольная, в районе дома №86;
  14. площадь им. Г.К. Жукова;
  15. ул. 8 Марта, в районе дома №19;
  16. ул. Октябрьская, в районе дома №120.

Ёлочные базары откроются с 15 — 21 декабря.

Орловчане смогут приобрести ели и сосны из Калужской, Пензенской и Брянской областей, Пермского края.

Помимо муниципальных елочных базаров живое дерево можно будет купить на территории ТМК «Гринн» (Кромское шоссе, 4; ул. Михалицына, 5) и у ТК «Европа» (Карачевское шоссе, 94; ул. Московская, 67; ул Металлургов, 28; Наугорское шоссе, 76).

Еще 15 площадок площадью 16 кв.м пока свободны, стоимость размещения — 11 874 рублей.

 

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Опубликовано 11 Дек 2019 в 15:14. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 15

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