Адреса ёлочных базаров в Орле
Состоялся аукцион на право размещения торговых точек по продаже хвойных деревьев и лапника. Живые ели, сосны и пихты можно будет купить всего по одиннадцати адресам с 15 по 31 декабря.
Адреса ёлочных базаров в Орле:
- пер. Трамвайный (сквер кинотеатра «Родина»);
- ул. Пушкина в районе дома №20;
- пл. Комсомольская в районе дома №77;
- ул. Комсомольская напротив дома №78б;
- ул. Комсомольская в районе дома №242;
- ул. Комсомольская в районе дома №356;
- ул. Комсомольская в районе дома №384;
- площадь Маршала Жукова;
- ул. Октябрьская в районе дома №60, на пересечении с ул. 60-летия Октября;
- ул. 8 Марта в районе дома №19;
- ул. Октябрьская в районе дома №120.
Также по традиции ёлочные базары развернутся на территориях крупных торговых центров, информирует администрация г. Орла.