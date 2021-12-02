Адреса ёлочных базаров в Орле

Состоялся аукцион на право размещения торговых точек по продаже хвойных деревьев и лапника. Живые ели, сосны и пихты можно будет купить всего по одиннадцати адресам с 15 по 31 декабря.

Адреса ёлочных базаров в Орле:

пер. Трамвайный (сквер кинотеатра «Родина»); ул. Пушкина в районе дома №20; пл. Комсомольская в районе дома №77; ул. Комсомольская напротив дома №78б; ул. Комсомольская в районе дома №242; ул. Комсомольская в районе дома №356; ул. Комсомольская в районе дома №384; площадь Маршала Жукова; ул. Октябрьская в районе дома №60, на пересечении с ул. 60-летия Октября; ул. 8 Марта в районе дома №19; ул. Октябрьская в районе дома №120.

Также по традиции ёлочные базары развернутся на территориях крупных торговых центров, информирует администрация г. Орла.