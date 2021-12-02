2 декабря 2021



Адреса ёлочных базаров в Орле

Состоялся аукцион на право размещения торговых точек по продаже хвойных деревьев и лапника. Живые ели, сосны и пихты можно будет купить всего по одиннадцати адресам с 15 по 31 декабря.

Адреса ёлочных базаров в Орле:

  1. пер. Трамвайный (сквер кинотеатра «Родина»);
  2. ул. Пушкина в районе дома №20;
  3. пл. Комсомольская в районе дома №77;
  4. ул. Комсомольская напротив дома №78б;
  5. ул. Комсомольская в районе дома №242;
  6. ул. Комсомольская в районе дома №356;
  7. ул. Комсомольская в районе дома №384;
  8. площадь Маршала Жукова;
  9. ул. Октябрьская в районе дома №60, на пересечении с ул. 60-летия Октября;
  10. ул. 8 Марта в районе дома №19;
  11. ул. Октябрьская в районе дома №120.

Также по традиции ёлочные базары развернутся на территориях крупных торговых центров, информирует администрация г. Орла.

 

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Опубликовано 02 Дек 2021 в 12:21. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 38

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