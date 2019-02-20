Аэропорт превращают в помойку?

№6 (543) от 20 февраля 2019 г.

В одном из предыдущих номеров наше издание писало, что нелегальная «перевалочная» база мусоровозов переместилась с улицы Авиационной на территорию аэропорта «Южный». Мы даже опубликовали на сайте видео с места происшествия. Официального комментария по поводу происходящего от регоператора, который теперь отвечает за все вопросы сбора и вывоза отходов «Зеленая роща», так и не последовало. Зато в своем телеграм-канале советник губернатора Сергей Лежнев заявил: «Никаких контейнеров там нет. Объездил всё и зафиксировал на камеру. Туда вывозят снег, но никаких мусорных контейнеров там нет». Однако в редакцию «Орловской среды» продолжают поступать жалобы на ночные рейды тяжелых мусоровозов. Вот что рассказал один из жителей расположенных неподалеку домов.

— Мы обращались к дежурному по городу. Нам сказали, что «это временно». 9 февраля начиная с 10 часов вечера и до 5 утра огромные КАМАЗы 20-тонники один за одним, один за одним. Заходите в аэропорт, проходите первое здание, потом здание диспетчеров. А дальше по прямой увидите склад. Вот к этому складу они и возят мусор. Они хотят этот аэропорт превратить в помойку. Мусор свозят, снег везут. Сейчас весной все это растает и куда потечет? Рядом стадион, жилые дома. Вокруг собаки бегают. И все молчат, — рассказал мужчина, пришедший к нам в редакцию.

Мы выехали на территорию аэропорта «Южный». И точно там, где рассказал читатель, нашли то самое место, на котором происходит перегрузка бытового мусора из маленьких контейнеров в большие. Предположительно для последующей отправки на сортировочный комплекс под Нарышкино. Дело в том, что площадка скрыта от любопытных глаз за пустым ангаром. Прохода туда нет. Нам пришлось делать внушительный крюк через летное поле аэродрома — но мы шли по автомобильным следам и не особо долго петляли.

Специально для советника губернатора и природоохранной прокуратуры мы сняли происходящее и даже нарисовали схему — как добраться до места. Надеемся, после повторной публикации компетентные органы все же обратят внимание на происходящее и призовут регоператора не плодить несанкционированные свалки и перегрузочные базы, а действовать в рамках закона и утвержденной схемы обращения с отходами.

P.S. Кстати, список мест для временного складирования снега также определен постановлением главы городской администрации. И территории аэропорта «Южный» в этом перечне нет. Так что насколько законным является складирование снега — это уже второй вопрос, который могла бы задать природоохранная прокуратура, если выкроит в своем плотном графике время, чтобы отреагировать на жалобы жителей.

Когда номер уже был сверстан, нам позвонили жители дома №32 по улице Планерной и рассказали, что снег в аэропорт машины везут одна за одной. Его складируют на забетонированной площадке. Весной, когда вся эта снежная масса растает, потоки грязи устремятся к жилым домам. Попытки выяснить в городской администрации, почему вопреки утвержденному перечню снег везут на территорию аэропорта, успеха не возымели. Чиновники горАда долго «футболили» звонивших из отдела в отдел, но в конце концов пообещали разобраться. Между тем снег продолжают везти, и он далеко не блещет чистотой – с улиц сметается весь придорожный мусор и песко-соляная смесь.