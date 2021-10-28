АФЕРА У КРАСНОГО МОСТА

FLB.RU: Как появилась и чем знаменита орловская ОПГ «Мост»

https://flb.ru/2/4492.html

№37 (661) от 3 ноября 2021 г.

Богомолов Алексей

Годы совместного пребывания во главе Орловской области губернатора Андрея Клычкова и председателя Орловского областного Совета народных депутатов Леонида Музалевского ознаменовались не только садово-парковыми работами ценой в сотни миллионов рублей и развитием системообразующего областного фонтанного хозяйства. В регионе некая организованная группа граждан озаботилась капитальным ремонтом мостов. На самом деле орловские мосты в масштабной реконструкции, по мнению специалистов-профессионалов, не нуждались и могли бы спокойно выполнять свои функции лет десять. Достаточно было косметического ремонта.

Но там, где находится перспектива привлечь крупные бюджетные средства, особенно из федеральных источников и особенно в рамках нацпроектов, всегда находятся люди, берущиеся их «правильно освоить». Этих людей очень любят те должностные лица, которые способны влиять на принятие решений. Причём совсем необязательно это профильные чиновники. Иногда какой-нибудь, к примеру, советник или помощник имеет власти в данных вопросах гораздо больше, чем заместитель главы областного правительства. В каждом регионе есть своя система власти, отличная от той, которая должна была бы функционировать в соответствии с регламентными нормами, должностными обязанностями и иными существующими правилами.

Но сегодня мы занимаемся расследованием, не связанным непосредственно с системой: в Орле все и так прекрасно знают, кто кому подчиняется, кто пользуется доверием губернатора и председателя облсовета, кто подыскивает подрядчиков и «курирует» их деятельность. Разговор у нас не об этом, а о том, как эта исправно функционировавшая система дала неожиданный сбой и тайное стало явным: около 180 миллионов рублей были уведены в частную фирму, а возвращение их теперь становится проблематичным в связи с уже открытым уголовным преследованием одних действующих лиц и подобными же перспективами для других…

Начавшиеся следственные действия вызвали немалую панику среди орловских чиновников, которые так или иначе участвовали в хищении многомиллионных федеральных средств. И главная их задача – попытаться остаться либо незамеченными, либо совершенно «чистыми» перед законом и людьми. Но на самом деле, нам представляется, что это хищение – результат хорошо спланированных и скоординированных действий организованной группы лиц из числа сотрудников областной и городской администраций, представителей иных ветвей власти, а также руководителей и учредителей подрядной организации. И сегодня уже неважно, кто из них орловский, кто белгородский: следователи прибавляют к подобным группам характеристику «межрегиональная».

Сегодня мы параллельно с ведущимся СУ СК России по Орловской области при координирующей роли орловской областной прокуратуры расследованием показываем основанную на фактах и их, на наш взгляд, убедительной интерпретации версию событий, которые не только привели к уголовным делам, но и вызвали настоящий социальный взрыв среди жителей Орловской области. Ведь люди, стоящие в пробках или ежедневно накручивающие лишние километры из-за закрытия центрального городского моста, теряют не только абстрактные государственные средства, но и собственные: горюче-смазочные материалы, амортизация транспорта – это немалые затраты. Но самое главное, граждане, оставшиеся без надежды на пуск Красного моста, разделившего главную транспортную артерию Орла на две части, в обозримом будущем теряют время своей жизни. А точнее, те самые минуты, часы и дни жизни, которые они, «благодаря» действиям организованной группы лиц, теперь затрачивают на то, чтобы добраться до работы или навестить своих близких. И это время им, к сожалению, не вернёт никакой суд, даже если все виновные будут установлены, привлечены к уголовной ответственности и получат соответствующие их роли в данной криминальной комбинации наказания…

БЛАГИЕ ПОМЫСЛЫ ТРАНСФОРМИРОВАЛИСЬ В «ПРЕСТУПНЫЙ ЗАМЫСЕЛ»

Центром, в котором были сосредоточены основные исполнители преступлений, которые сейчас инкриминируются некоторым гражданам из города Белгорода, успешно внедрившимся в Орловскую область и её неуклонно растущий, по мнению губернатора Клычкова, бюджет, явилось ООО «Ремспецмост».

Вообще-то до того, как фирма попала на орловскую землю, дела у неё шли без криминала. Один из топ-менеджеров «Белгородсоцбанка», выдавшего этой фирме банковскую гарантию, с которым я беседовал на условиях анонимности, отметил тот факт, что у банка с ООО «Ремспецмост» серьёзных проблем до прихода в Орёл не было. А потом, по словам уже другого работника банка, «появился борзый парень из Орла, который рулил процессом». Парень этот демонстрировал свою близость к руководству области и показывал свои возможности самым наглядным образом: процесс прохождения любых документов через все инстанции шёл без сучка и задоринки.

На слове «любых» мой собеседник сделал особый упор, который сегодня понятен не только мне: при заключении муниципального контракта на реконструкцию Красного моста ООО «Ремспецмост» представило подложные документы. Этот факт стал основой для одного из уголовных дел. Но в конце прошлого года муниципальные власти, возможно, благодаря «борзому парню», закрыли глаза и на поддельные документы, и на сомнительную «приёмку» предыдущего объекта – моста «Дружба».

Советник губернатора Сергей Лежнев ведёт Андрея Клычкова и ныне находящегося под стражей гендиректора ООО «Ремспецмост» Евгения Подрезова на мост «Дружба». Февраль 2020 г.

Конечно, мы можем ссылаться на оценочные суждения, говорить что-то типа: «Ну бывают же такие совпадения!», но факт остаётся фактом: самый влиятельный советник губернатора Андрея Клычкова Сергей Лежнев прибыл в Орёл из Белгорода. Затем он подтянул и пристроил к делу некогда критикуемого им (тогда Лежнев был не властным блогером, а просто блогером) Ивана Залогина. Тот быстро освоился на посту руководителя департамента здравоохранения области. Тут же появилась некая белгородская фирма, занявшаяся «цифровизацией» орловского здравоохранения.

Думаю, уголовное дело в связи с этим «белгородским вторжением №1» всё же будет расследовано. Правда, задержали и посадили на время следствия под домашний арест господина Залогина совсем за другие дела, причём на следующий день после того, как он в стенах Государственной Думы в присутствии Геннадия Зюганова докладывал об «успехах родной Орловщины».

Когда в августе 2020 года был расторгнут контракт с фирмой ООО «РГС», которая не справилась с реконструкцией моста «Дружба», при самом деятельном участии некоторых чиновников из областной администрации начались поиски нового подрядчика. На кону были 273,2 миллиона рублей. «Чужих» к аукциону просто не допустили.

Сначала, в сентябре 2020 года, аукционная документация была составлена таким образом, что ни одна фирма не смогла заявиться на конкурс (четыре организации пожаловались в Федеральную антимонопольную службу на аукционную документацию).

А потом в октябре был зарегистрирован единственный участник, который и выиграл аукцион, причём ему даже не понадобилось снижать цену. Откуда участник? Конечно же из Белгорода! Существовало ООО «Ремспецмост» с 2018 года, и его учредителями были отец и сын Подрезовы. Мостов и тоннелей это ООО «построило» немного, в 2018 году чистая прибыль его составила 247 тысяч рублей, а уставный капитал, понятное дело, был 10 000 рублей. В общем, опыта ремонта крупных мостов – никакого, успешных объемных проектов практически нет. На это обратили внимание журналисты.

«Ранее в СМИ, – отмечал портал «ОрёлТаймс» в октябре 2019 года, – сообщалось, что белгородская фирма с уставным капиталом в 10 тыс. рублей зарегистрирована лишь в прошлом году. Якобы единственный проект ООО «Ремспецмост» – 15-метровый мост через ручей Гремучий на автодороге Горки – Шаблыкино. Надежно ли ООО?

Первый заместитель сити-менеджера Олег Минкин прокомментировал ситуацию так: «Процедура закупки проведена согласно федеральному закону о контрактной системе. В июле текущего года введены изменения, в соответствии с которыми мы применяем более жесткие требования по опыту потенциального бюджетника. «Ремспецмост» предоставил договор о выполнении работ на объекте в Белгородской области: его стоимость – 120 млн рублей. По закону опыт подтверждён 40 процентами от стоимости прошлого контракта».

Цену представленным «Ремспецмостом» документам о работах в Белгородской области мы уже знаем. И ещё раз акцентируем внимание читателей: журналисты забили тревогу относительно сомнительных «достижений» этой фирмы больше двух лет назад. Но для чиновников главными были не опыт и профессионализм, а совсем другие качества…

Губернатор тогда публично отстранился от оценки добросовестности или недобросовестности подрядчика: «На сегодняшний день у нас есть 44-й Федеральный закон. Также был изменён нормативный порядок регулирования участия в конкурсе. Прежде чем поучаствовать в торгах, подрядчик проходит проверку на электронных площадках по истории своей деятельности. Ни на площадку, ни на подрядчиков мы не имеем права оказывать влияния и не делаем этого. Конкурс на выбор подрядчика уже состоялся. Сейчас задача стоит в другом. Я уже дал поручение в постоянном режиме проводить совещания, проверки, а также организовать постоянный контроль вместе с заказчиком работ УКС г. Орла. Сегодняшняя задача состоит в том, чтобы мост «Дружба» был сдан в 2020 году и введен в эксплуатацию».

Тут вроде бы и виноватых нет: компания пришла как бы сама, никто её не приводил и не курировал, все делалось по закону. Вот только «белгородский след» проявился сразу, а журналисты оказались гораздо более прозорливыми, чем губернатор и первый заместитель сити-менеджера Орла.

А когда в феврале 2020 года Сергей Лежнев лично выступил гидом для инспекции, состоящей из губернатора, чиновников администрации и представителей «Ремспецмоста», все встало на свои места. Сама идея отремонтировать мосты в Орловской области – дело хотя и не обязательное, но более чем благопристойное. Правда, в случае с подведением ООО «Ремспецмост» к самой материально привлекательной цели – реконструкции Красного моста – можно говорить о том, что благие помыслы (даже если они и были) в определенный момент трансформировались в преступный замысел.

Информация к размышлению. Белгородское ООО «Ремспецмост» было создано уже после прихода в Орловскую область губернатора Андрея Клычкова и его советника из Белгорода Сергея Лежнева. В 2018-2019 годах это ООО не занималось реконструкцией мостов, а ремонтировало путепроводы в Старом Осколе. Для того чтобы «подготовить» ООО «Ремспецмост» к главной финансовой цели – освоению 1 416 000 000 рублей, выделенных на реконструкцию Красного моста в Орле, его нужно было внедрить в Орловскую область. Кроме уже упоминавшегося 15-метрового мостика через ручей Гремучий, ООО «Ремспецмост» получило подряды на реконструкцию моста через реку Сосну в Ливенском районе (подряд не выполнен, работа прекращена, аванс в 58 миллионов рублей найти не удаётся) и на реконструкцию моста «Дружба» (мост сдан с недоделками, возбуждено уголовное дело о хищении 1,4 миллиона рублей бюджетных средств).

Неустановленные лица (пока их статус таков) из администрации Орловской области и администрации г. Орла обеспечили не только внедрение ООО «Ремспецмост» в регион, но и отсутствие профессионального контроля за выполнением работ. Орловских специалистов-мостовиков, десятки лет занимавшихся строительством и реконструкцией мостов, отвели от какого-либо участия (даже в качестве экспертов) в проектах, связанных с белгородской фирмой. В результате, повторяем, мост в Ливенском районе был брошен, мост «Дружба» был принят комиссией орловской мэрии с недоделками, неустранимыми конструктивными просчётами и уголовным делом о хищении бюджетных средств. Тем не менее ООО «Ремспецмост» допустили к самому большому, почти полуторамиллиардному бюджетному «пирогу» – реконструкции Красного моста в Орле.

КТО И КАК СОЗДАВАЛ БЕЛГОРОДСКИМ ГОСТЯМ РЕПУТАЦИЮ «НАДЁЖНОГО ПАРТНЁРА»

Полтора миллиарда рублей – большие деньги, причём не только для Орловской области. И чтобы их освоить, нужен был абсолютно надёжный партнёр. Сейчас и следствию, и журналистам, и простым гражданам Орла ясно, что ООО «Ремспецмост» таким партнёром не являлось. Но оно получило полную публичную поддержку руководителей области и города, причём именно первых руководителей. Они с заслуживавшей лучшего применения регулярностью создавали ООО «Ремспецмост» имидж фирмы, которая прекрасно выполнила все поставленные перед ней задачи в регионе.

В каждой организованной группе (слово «преступная» мы не употребляем, поскольку преступником граждан может признать только суд) есть определенные признаки, её характеризующие.

Вот, например, как Пленум Верховного Суда Российской Федерации определял структурное подразделение организованного преступного сообщества: «Под структурным подразделением преступного сообщества (преступной организации) следует понимать функционально и (или) территориально обособленную группу, состоящую из двух или более лиц (включая руководителя этой группы), которая в рамках и в соответствии с целями преступного сообщества (преступной организации) осуществляет преступную деятельность. Такие структурные подразделения, объединенные для решения общих задач преступного сообщества (преступной организации), могут не только совершать отдельные преступления (дачу взятки, подделку документов и т.п.), но и выполнять иные задачи, направленные на обеспечение функционирования преступного сообщества (преступной организации)».

Организованная группа под условным названием «Мост» не могла бы совершать противоправные действия без выполнения облеченными властью лицами «иных» задач, направленных на обеспечение и оправдание ее функционирования. Именно поддержка этих лиц позволила другим членам группы подойти к основной цели.

Слева директор ООО «Ремспецмост» Евгений Подрезов, в центре председатель горсовета Василий Новиков, справа губернатор Андрей Клычков

Губернатор Орловской области Андрей Клычков, с которым Евгения Подрезова познакомил его советник, высказывался о фирме-подрядчике ООО «Ремспецмост» в течение лета и осени этого года довольно часто. Можно назвать его высказывания «безудержным оптимизмом».

«Работа контролируется», «с этой недели подрядчик выходит на работу, увеличивает в десятки раз количество рабочих», «в начале следующей недели в полном объёме будет активизирована работа», «ну всё, работы уже начались». Все эти и другие высказывания губернатора об ООО «Ремспецмост» депутат Орловского областного Совета народных депутатов Виталий Рыбаков собрал в видеосюжете под названием «Афера на Красном мосту. Афера под личным контролем Клычкова?»

Отметим, последнее из приведенных выше высказываний Клычкова датировано 13 сентября 2021 года. Через восемь дней, 21 сентября, после приобретения авиабилета в Севастополь (из Крыма достаточно легко перебраться на Украину, где в Краматорске проживают родственники гендиректора ООО «Ремспецмост») Евгений Подрезов был задержан, а затем по решению суда помещён под стражу.

Гораздо больший вклад в придание имиджу компании «Ремспецмост» самых ярких и радужных красок внёс председатель Орловского областного Совета народных депутатов Леонид Семенович Музалевский. Вот что он говорил 20 мая 2020 года после посещения того самого моста «Дружба», который «прославился» неустранимыми недоделками и хищениями бюджетных средств: «Сегодня мы на месте посмотрели, как продвигаются работы по ремонту моста «Дружбы», который соединяет два района нашего города… Результатами сегодняшней инспекции я более чем удовлетворен. Мы увидели, что подрядчик надёжный, работы выполняются качественно и очень быстро. К тому же движение по мосту обещали запустить уже в середине лета. Если обещание будет сдержано, мы обязательно отметим всех причастных на административном уровне».

Движение запустили, «причастных» отметят. В основном собираются это сделать силами прокуратуры: «…уголовно правовая оценка будет дана действиям (бездействию) должностных лиц, участвовавших в приёмке выполненных работ. Расследование уголовных дел находится на контроле прокурора области», – сообщили в надзорном ведомстве.

Леонид Музалевский инспектирует мост «Дружба»

Публично озвученные Музалевским восторженные оценки деятельности ООО «Ремспецмост» не просто дали этой компании возможность подобраться к крупнейшему инфраструктурному проекту. Они стимулировали уважаемое финансово-кредитное учреждение «Белгородсоцбанк» выдать банковскую гарантию этой фирме. Ну как можно устоять, если формально второй человек в области, Леонид Музалевский, так расхваливает подрядчика:

«Мост «Дружбы» – не только наша история и наше настоящее, но и наше будущее. Являясь связующем звеном между двумя берегами, мост представляет собой важный стратегический объект. Кроме того, он призван сохранить исторически сложившийся облик города, а также разгрузить центральные улицы города.

Мы также прекрасно понимаем, что и другие мостовые сооружения областного центра требуют ремонта. И они тоже будут приведены в порядок, модернизированы в соответствии с современными ГОСТами. Это прежде всего делается для безопасности граждан нашего города.

Я хочу поблагодарить нового подрядчика – ООО «Ремспецмост», всех рабочих. Проведена серьёзная работа и, что очень важно, капитальный ремонт завершён раньше вновь установленного срока – 1 декабря 2020 года, да к тому же и с экономией средств – свыше 43 с половиной миллионов рублей!»

Давайте изучим последнюю цитату с сайта Орловского облсовета более внимательно. Во-первых, сразу виден некий диссонанс. Леонид Семенович Музалевский публично, перед журналистами и телекамерами говорит об «экономии» в 43,5 миллиона рублей. А прокуратура и следствие считают, что «экономия» выразилась в банальном хищении: «При координирующей роли прокуратуры Орловской области в отношении должностных лиц подрядной организации ООО «Ремспецмост» по факту хищения бюджетных денежных средств на сумму не менее 1, 4 млн рублей возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере)».

Во-вторых, Леонид Семенович, ссылаясь на соображения, связанные с обеспечением «безопасности граждан», в сюжете о «надёжном новом подрядчике» прозрачно намекает, что и «другие мостовые сооружения» должны быть отремонтированы. Ну а кому же это поручить, как не ООО «Ремспецмост»? За такой выбор и «досрочная сдача» (на самом деле приёмку моста провели через четыре с половиной месяца после того, как об этом объявил спикер облсовета, и на три недели позже «вновь установленного срока»), и пресловутая «экономия», и цветы, и красные ленточки, и воздушные шарики…

Открытие движения по мосту «Дружба» накануне Дня города. Губернатор Клычков и председатель облсовета Музалевский вместе с представителем подрядчика режут ленту.

Свою лепту в создание и укрепление репутации ООО «Ремспецмост» как «надёжного подрядчика», который якобы крайне успешно работал на орловских объектах, внёс и мэр Орла Юрий Парахин. В феврале нынешнего года, отвечая на вопрос корреспондента телевидения: «Какую вы можете дать гарантию жителям нашего города, что такой ситуации, как с мостом «Дружба», не произойдёт?», он сказал: «Я гарантирую потому что, первое, подрядчик зарекомендовал себя на других объектах. Я думаю, что и здесь он также выполнит свои обязательства в срок и качественно».

Цену «гарантиям мэра Парахина» мы знаем, как знаем цену его «участия» в приёмке того самого моста «Дружба». Напомним читателям, что припёртый к стенке на заседании Орловского городского Совета народных депутатов, он, по документам возглавлявший комиссию по приёмке работ на этом мосту, никак не мог вспомнить, был ли он там в день приёмки. Потом вроде бы сказал, что был, но в другой день. А дальше по какой-то причине у него вдруг отказала память: «Я не слежу, какого числа, я не помню, какого числа это было…» Всё это прекрасно видно на видеозаписи.

Мэр Орла Юрий Парахин: «Я гарантирую!»

И ещё один нюанс. Когда в день этих замечательных высказываний мэра Парахина в то время ещё депутат городского совета Виталий Рыбаков предложил рассмотреть вопрос о том, как проходила приёмка моста «Дружба» в разделе «Разное» на сессии горсовета, соратники мэра из «Единой России» и примкнувшие к ним коммунисты проголосовали против. Зато, напоминаем, «за» проголосовала областная прокуратура: «Кроме того, уголовно правовая оценка будет дана действиям (бездействию) должностных лиц, участвовавших в приемке выполненных работ».

Информация к размышлению. Как свидетельствуют видеозаписи, фотографии, опубликованные в СМИ цитаты из выступлений должностных лиц самого высокого уровня, наибольший вклад в создание и укрепление имиджа ООО «Ремспецмост» как «надёжной» компании, досрочно выполняющей свои обязательства, экономящей бюджетные средства и стабильно работающей, а также способной на освоение новых самых крупных объектов, внесли следующие персонажи: губернатор Орловской области Андрей Клычков, председатель Орловского областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский, мэр Орла Юрий Парахин.

Приводимая ими информация часто была ложной, некомпетентность ООО «Ремспецмост» тщательно скрывалась, что вводило в заблуждение не только общественность, но и представителей банковского сообщества, а иногда и представителей правоохранительных органов.

Прокурор Орловской области Владислав Малкин на Красном мосту

Только после личного вмешательства прокурора Орловской области Владислава Малкина, неоднократно выезжавшего на место «реконструкции», обстоятельно беседовавшего с представителями подрядчика и орловскими чиновниками, был дан толчок к возбуждению ряда уголовных дел в отношении генерального директора ООО «Ремспецмост» Евгения Подрезова, который сейчас содержится под стражей.

Другой предполагаемый участник аферы с «белгородской стороны», учредитель фирмы-двойника ООО «Ремспецмост», директор ООО «Мостостройинвест», экс-депутат Белгородского Совета и член местного политсовета «Единой России» Александр Молчанов объявлен в розыск.

«Орловские» вольные и невольные (мы допускаем, что кого-то могли использовать) участники грандиозной аферы, в результате которой, как нам представляется, «раскрученное» для этой цели ООО «Ремспецмост» совместными с «белгородскими» усилиями довели до возможности бесконтрольно залезть в бюджет (это, между прочим, федеральные деньги, выделенные в рамках нацпроекта) и изъять оттуда не менее 179 миллионов рублей, пока не названы.

Но ещё в январе 2021 года некоторые орловские чиновники снимали с себя ответственность за возможный невозврат аванса (в случае банкротства, например). Так, начальник управления градостроительства г. Орла В.В. Плотников сообщил, что риск банкротства ООО «Ремспецмост» после получения гигантского аванса вообще не оценивался, причём совершенно законно: «В рамках заключенного муниципального контракта, – писал чиновник, – предусмотрена выплата аванса в размере 14% от стоимости контракта. Размер выплаченного аванса составляет 198,35 млн рублей. Оценка рисков членами единой комиссии при возможном банкротстве участника закупки не предусмотрена положениями действующего законодательства о закупках».

Любопытный факт: орловские чиновники заговорили о возможном банкротстве неспроста. 11 декабря 2020 года ООО «РГС» подало официальное уведомление кредитора о намерении обратиться в суд: «ООО «Региональные газораспределительные сети»… на основании п. 2.1 ст. 7 ФЗ-127 от 26.10.2002 г. «О несостоятельности (банкротстве)» уведомляет о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании банкротом должника – ООО «Ремспецмост».

Участников этой грандиозной аферы (иначе её назвать нельзя) с орловской стороны достаточно много, но, насколько нам известно, правовая оценка действиям каждого из них будет дана прокуратурой Орловской области.

ВОЗВРАЩАТЬ НЕОТРАБОТАННЫЙ АВАНС ПОКА НИКТО НЕ СОБИРАЕТСЯ…

Чтобы оправдать свои действия (либо бездействие), орловские чиновники – от советника губернатора Сергея Лежнева до начальника Управления капитального строительства Орла Дмитрия Кузнецова – в один голос утверждают, что на самом деле финансовые средства, мошенническим путём похищенные руководством ООО «Ремспецмост» в феврале-марте 2021 года, обязательно вернутся в бюджет. При этом они ссылаются на то, что существует банковская гарантия АО УКБ «Белгородсоцбанк» на исполнение контракта с ООО «Ремспецмост», и уже 18 октября банк получил требование выплатить неотработанный аванс. Но администрация Орла вместо того, чтобы немедленно обратиться в арбитражный суд с целью возбуждения дела о возврате аванса, сделала шаги, которые были объективно направлены на то, чтобы аванс стал невозвратным!

Если в сентябре она чуть ли не на словах требовала в трёхдневный срок вернуть аванс, что никто и не думал делать, то в октябре, прекрасно понимая бессмысленность своих действий, направила в адрес ООО «Ремспецмост» претензию с требованием о возврате неотработанного аванса в размере 170 971 742 руб. 74 коп. Но оставшиеся на свободе лица из руководства «надёжного подрядчика» это требование получать не спешили, на что имели полное право. Претензия была направлена заказным письмом в почтовое отделение по юридическому адресу в поселке городского типа Разумное, ул. Чехова, д. 1, оф. 27. А идти на почту за заказным письмом или нет – дело добровольное. Скорее всего, письмо до сих пор там и находится. Это ведь не судебная повестка и не вызов к следователю.

«Надёжный подрядчик» защищал себя значительно эффективнее. ООО «Ремспецмост» 20 октября обратилось в Белгородский арбитражный суд с иском к «Белгородсоцбанку» и Управлению коммунального хозяйства города Орла. Суть иска – это признание действий УКС и «Белгородсоцбанка», направленных на возврат аванса, незаконными. На следующий же день Арбитражный суд Белгородской области вынес определение о возбуждении арбитражного дела и принятии обеспечительных мер. В соответствии с этим определением «Белгородсоцбанку» запрещается выплачивать неотработанный аванс и снимать деньги со своих счетов по требованиям УКС г. Орла.

Предварительный итог: 171 миллион рублей, выделенный из федерального бюджета по нацпроекту, до решения арбитражного суда выплачиваться УКС г. Орла не будет. А арбитражное дело, учитывая сложность вопроса, обжалование и пр., может длиться годами, и не факт, что ООО «Ремспецмост» не использует очевидные ошибки и просчёты (злонамеренные или нет – решать следствию) в действиях орловских чиновников. Следующее предварительное заседание суда для собеседования сторон назначено на 25 ноября.

Любопытно, что 25 октября губернатор Орловской области Андрей Клычков признался, что даже не слышал о том, что денег УКС г. Орла пока не получит. Может быть, ему уже все равно?

Специально для губернатора Орловской области публикуем самые важные выдержки из определения белгородского арбитражного суда

Насколько нам известно, и АО УКБ «Белгородсоцбанк» работает над тем, чтобы в дальнейшем не выплачивать гарантию, поскольку хочет через суд признать документы, полученные им при выдаче гарантии, сфальсифицированными. Здесь есть несколько ключевых моментов.

Первый – ООО «Ремспецмост» для получения подряда на реконструкцию Красного моста представило подложные документы о том, что оно имело опыт работы на объектах, имеющих историческое значение. По этому эпизоду уже возбуждено уголовное дело.

Второй – орловские чиновники во главе с губернатором Клычковым, спикером облсовета Музалевским и мэром Орла Парахиным для того, чтобы срочно вывести ООО «Ремспецмост» на новый контракт, организовали сначала «торжественный пуск движения» в августе, а потом нелегитимную приёмку предыдущего объекта – моста «Дружба», который на самом деле приёмке в таком виде не подлежал. Если бы «Дружбу» не приняли, то ООО «Ремспецмост» контракта на реконструкцию Красного моста не получило бы.

Третий – группа чиновников высокого ранга, имеющих отношение к областной и городской администрациям, регулярно вводила в заблуждение представителей банка, создавая и поддерживая имидж ООО «Ремспецмост» как крайне надежной и пользующейся доверием у орловских властей компании.

И четвёртый – проектно-сметная документация, предоставленная орловской стороной, оказалась не соответствующей реальным обстоятельствам, что вызвало заморозку строительства.

21 октября на заседании комитета по строительству и перспективному развитию города Орловского горсовета депутат Александр Головин сообщил, что, по его информации, банк подал иск и написал заявление о фальсификации документов. Другой депутат – Игорь Коновалов – сказал, что банк ввели в заблуждение и, вполне возможно, деньги по банковской гарантии возвращены не будут. И он, что показательно, как в воду глядел. Денег, во всяком случае в ближайшие месяцы, не будет.

(…)

Информация к размышлению. В Орловской области очень мало наивных людей, которые верят в то, что без помощи местных чиновников разного ранга белгородец Евгений Подрезов сумел получить контракт, из аванса к которому вместе с Александром Молчановым похитил 179 миллионов рублей. Ещё меньше людей верят в то, что при распределении похищенных средств не были учтены интересы «орловских». Сейчас правоохранительные органы выясняют, кто именно и в какой степени участвовал в процессе изъятия бюджетных средств. Некоторые чиновники уже ссылаются на то, что их якобы ввели в заблуждение, другие считают, что в рекламе оказавшейся в поле зрения следствия и прокуратуры фирмы не было ничего зазорного, третьи объясняют свои слова и дела желанием показать «позитивные изменения».

Мы условно назвали ОПГ «Мост» группу людей, которые привели, включили в разряд привилегированных, разрекламировали и постоянно оправдывали компанию «Ремспецмост», а также включили в неё персонажей, непосредственно выполнявших преступные действия. Сегодня в Уголовном кодексе Российской Федерации такого понятия, как ОПГ, нет. Преступные сообщества называются по-другому. Но суть дела от этого не меняется…

28.10.21