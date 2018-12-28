28 декабря 2018



Афиша праздничных акций в новогоднюю ночь (12+)

Жителей и гостей Орла приглашают отметить наступление Нового 2019 года на площади Ленина. Начало праздничного театрализованного представления — 1 января в 01.30. С центральной сцены к участникам мероприятия обратятся Дед Мороз и Снегурочка, Баба-Яга и Снеговик, а также символ наступающего года — Хрюша.

В 02.00 небо над центральной площадью озарит праздничный фейерверк. Местом запуска снарядов традиционно станет слияние рек Ока и Орлик. Отдельный салют запланирован для жителей Северного района. Запуск произойдет в то же время с площадки КДЦ «Металлург».

Использовать пиротехнические изделия можно самостоятельно, однако только на специально отведенных для этого площадках. В этом году управление по безопасности администрации города Орла предлагает шесть мест:

в Заводском районе — парк «Разградский», ул. Емлютина (автодром) и ул. Кромская, 12 (разворотное кольцо);
в Железнодорожном районе — наб. Дубровинского, 94 (на берегу реки Ока);
в Советском районе — парк Победы со стороны ул. Зои Космодемьянской;
в Северном районе — Московское шоссе, 137 (рядом с администрацией Северного района).
Празднование новогодней ночи на площади Ленина после запуска фейерверка продолжится музыкальной дискотекой.

Ряд предпринимателей, которые осуществляют торговлю в «домиках», будут работать в новогоднюю ночь по собственному желанию.

Что касается ледового катка под открытым небом, то он закроется для посетителей в 21.00 31 декабря и продолжит свою работу с 10.00 уже в новом году.

Вниманию водителей!

В связи с проведением 1 января 2019 года на площади Ленина новогодней ночи и праздничного фейерверка планируется временное ограничение движения и стоянки:

31 января с 18.00 до 24.00 и 1 января с 00.00 до 4.00 запрещена стоянка транспортных средств на ул. Пролетарская гора, ул. Максима Горького (от ул. Брестской до пл. Ленина и от пл. Ленина до ул. Пионерской), на пл. Ленина (от ул. Салтыкова-Щедрина до ул. Пролетарская гора, 1, от ул. Ленина, 36 до пл. Ленина) и на площадке между домом № 28 по ул. Максима Горького и пл. Ленина;

31 декабря с 23.00 до 24.00 и 1 января с 00.00 до 4.00 запрещено движение транспортных средств по ул. Салтыкова-Щедрина (от ул. Полесской до ул. Пионерской), ул. Пролетарская гора, ул. Максима Горького (от ул. Брестской до пл. Ленина и от пл. Ленина до ул. Пионерской), на ул. Ленина (от ул. Салтыкова-Щедрина до ул. Пролетарская гора).

 

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Опубликовано 28 Дек 2018 в 13:18. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 30

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