Агропраздник для губернатора

№23 (602) от 1 июля 2020 г.

Душа губернатора Орловской области давно просила праздника, и праздник, несмотря на серьезную эпидемиологическую обстановку с COVID -19, состоялся.

27 июня, в День российской молодёжи, Андрей Клычков, председатель облсовета Леонид Музалевский, члены правительства области и главы районов зажигали по полной. Нет, не на школьных или студенческих выпускных вечерах, которые обычно проходят в последние дни июня, а на Дне орловского поля «Шатилово-2020». Выпускные оказались под запретом, а вот ради проведения аграрного форума губернатор внёс изменения в собственный указ, определяющий ограничения по режиму самоизоляции. Теперь в регионе официально разрешено проведение конгрессов, семинаров, выставок и других мероприятий, организаторами которых выступают органы власти. С оговоркой: на мероприятиях должны строго соблюдаться меры эпидемиологической безопасности.

Хотя День поля считался закрытым, и список его участников должен был согласовываться с Роспотребнадзором, по факту Шатилово-2020 превратилось в обычное мероприятие, на котором присутствовали и те лица, кто счел нужным там побывать, и те, кто приехал туда не по спискам. По возрастному цензу ограничений не было. Присутствовали как малыши детсадовского возраста, так и почтенные старцы 70+. Межрегиональные связи также не нарушались карантинированием, которое посчитали излишним, и участниками праздника стали гости из других регионов.

Как мы видим по фотографиям, выложенным в свободный доступ, экспоненты и гости Дня поля чувствовали себя раскованно, маски и перчатки им оказались не нужны. Кто-то для проформы надевал маску, но носил её на шее, большинство же участников и организаторов, в числе которых был и Андрей Клычков, и вовсе обходились без средств индивидуальной защиты. Тон празднику задавал губернатор. Взяв пример с белорусского лидера, он прибыл на праздник не один, а с младшим сыном, и исполнил свою давнюю мечту – покатал себя и ребёнка на огромном тракторе.

Если перечислить всё, что делали должностные лица на празднике, то список совершенных ими административных нарушений окажется внушительным. Тут и нарушение норм эпидемиологической безопасности: отсутствие средств индивидуальной защиты, несоблюдение дистанции между людьми, и зоны фудкортов в палатках экспонентов, не обеспечивающие надлежащую изоляцию посетителей, и несоблюдение рекомендуемого возрастного ценза. Демонстрационный показ техники, в котором Андрей Клычков захотел принять участие лично, на наш взгляд, также прошел с нарушениями. Ограждений, отделяющих людей от работающей техники, не было. В нарушение правил ПДД в кабине трактора осуществлялась перевозка людей – самого губернатора и его несовершеннолетнего сына.

Такое самоуверенное поведение Клычкова, к слову, юриста по образованию, возмутило подписчиков Инстаграм, куда сам же губернатор выложил свои иллюстрированные достижения за праздничный день:

yanok2404

А почему все без масок??? Вы же там продлили Ваши ограничения какие то???

shchekotikhina_liudmila

@yanok2404 им можно. Это у нас ограничения и карантин

karagodinaviktorich

Смешно даже? цирк

salonemmaorel

Уважаемый губернатор и правду почему все без маски и нет дистанции 1,5 метра а нас парикмахеров как врачей форма одежды ,почему так не справедливо?

vladimir.fomin.32

Для кого вы день поля проводили, для самих себя? Поставщики старались стенды ставили, деньги платили, а сельхозников Орловщины практически не было никого, показуха.

aleshina6886

А при награждении, на сцене есть разметка в полтора метра?

yurabulgakov57

Дорогу бы до Шатилово привести в порядок, особенно горку в Залегощи.

alexvsvet

Андрей Евгеньевич, дайте возможность беспрепятственно проехать в деревню! Отремонтируйте мост! Мероприятия это конечно хорошо, но что делать если люди не могут проехать в магазин купить еду!? Помимо нас взрослых людей ещё есть 7 школьников, которые преодолевают 4 км чтобы сесть на автобус в школу!!! Администрация района не реагирует на наши просьбы! К кому обратиться??

(Авторские орфография и пунктуация сохранены).

«И снова здравствуйте!»

Орловские больницы переполнены COVIDными пациентами. Врачи работают на пределе своих сил. В период пандемии без работы и средств к существованию остались тысячи орловчан. Чем ещё, кроме агрофестиваля, развлекают себя в период сложной эпидемиологической обстановки наши чиновники? Наблюдают со стороны за незаконным строительством свинарников на территории области и игнорируют предпосылки возникновения серьезных экологических проблем? Что ж, вседозволенность тоже можно назвать развлечением.

Один из инициаторов «освинячивания» области – бывший зампред по вопросам АПК Орловского региона, а ныне «главный животновод всея Руси» Дмитрий Бутусов тоже не остаётся в стороне от празднеств: орловские агрофорумы оказались так дороги его сердцу, что он каким-то образом оказался на Дне поля «Шатилово-2020». Не думаем, что он был откомандирован Минсельхозом РФ на растениеводческую агротехнологическую выставку. Исходя из тематики Дня поля, в Шатилово, скорее, должен был присутствовать Роман Некрасов — директор департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза России. Однако на мероприятие прибыл Бутусов, сам себя назначивший почётным гостем мероприятия (в списке таковых на портале области он не значится) и получивший доступ к трибуне (в отличие от руководства ФГБНУ ФНЦ ЗБК – хозяев праздника), и ностальгически поведал публике о том, как еще пять лет тому назад он стоял у истоков празднования Шатиловского Дня поля.

Возможно, гастролеры-чиновники и верят в то, что до их приезда в Орловскую область здесь не было сельского хозяйства и крестьяне не знали, что такое современная техника и агротехнологии, однако это не так. Традиция отмечать Шатиловский День поля идет с 1996 года, года 100-летия Шатиловской СХОС. Возрождению Шатиловской станции и ежегодному празднованию Шатиловского Дня поля положили начало губернатор области

Егор Строев, заместитель губернатора Александр Майоров и глава Новодеревеньковского района Алексей Злобин.

Что характерно, до прихода Дмитрия Бутусова ни о какой коммерциализации праздника речи не велось. Выставка была бесплатной для всех экспонентов, обедами кормили бесплатно. Участниками Шатиловского Дня поля становились ученые со всей страны, а присутствовать на мероприятии мог любой желающий: от рядового механизатора, агронома, руководителя хозяйства до академика. Именно через общение с авторами сортов налаживалось взаимное сотрудничество, приобретались те или иные селекционные новинки.

К сожалению, пресс-служба губернатора, с помпой осветившая День поля «Шатилово-2020», в этот раз не поведала, сколько же договоров на поставку семян заключил с сельскохозяйственными товаропроизводителями ФГБНУ ФНЦ ЗБК. Было заметно, что в формате Шатиловского Дня поля, «написанного» по сценарию губернатора, ученым не нашлось достойного места — ни на сцене, ни в ходе выставки. Обделенными вниманием губернатора оказались и фирмы, которые, как оказалось, просто использовали как статистов. Губернатор их проигнорировал, по традиции уделив основное внимание компаниям-гигантам: «Щёлково Агрохим», «ФосАгро», «Ростсельмаш», «Мираторг». При Егоре Строеве такого не случалось, губернатор отмечал каждого экспонента.

Борзёнков «отменяет» биологию

Что до Дмитрия Бутусова, то для него Орловский День поля в Шатилово может действительно являться неким стресс-фактором, запомнившимся надолго. Несколько лет назад именно здесь за падение поголовья дойного стада КРС и снижение производства молока его отчитывал первый заместитель министра сельского хозяйства России Джамбулат Хатуов. С тех пор ни коров, ни молока в Орловском регионе не прибавилось. Зато теперь, при желании, Бутусов сам может отчитать любого — и Борзенкова, и Клычкова.

А отчитывать есть за что. Несмотря на декларируемые орловскими чиновниками рост поголовья коров и увеличение их продуктивности, производство молока продолжает падать. По данным Росстата, за 5 месяцев 2020 года производство молока в хозяйствах всех категорий составило 67,1 тыс. тонн (98,1% к 2019 году). Даже в сельскохозяйственных организациях, субсидируемом секторе аграрной экономики, производство молока за 5 месяцев 2020 года составило всего 46,1 тыс. тонн (99 % к 2019 году).

Для сравнения: сельскохозяйственные организации всей страны, субъектов ЦФО увеличили объемы производства в среднем на 7 % к уровню 2019 года, на столько же увеличены объемы отгрузки молока, и только Орловская область снова в аутсайдерах.

Всеми сельхозорганизациями области в январе–мае 2020 года отгружено по всем каналам сбыта 43,1 тыс. тонн молока крупного рогатого скота (98,5% к 2019 году), не относящимися к субъектам малого предпринимательства — 31,8 тыс. тонн молока (92% к 2019 году). Так о каком же росте продуктивности и численности коров молочного направления заявляют чиновники со страниц провластных СМИ? Субсидирует ли областной департамент сельского хозяйства необеспеченные объёмы молока? Может, пришло время задуматься, из чего делаются сыры, масло и другие якобы молочные продукты в Орловской области?

Орловские чиновники пошли по лёгкому пути: отдали отраслевое управление АПК собственникам холдингов, занимающимся строительством свиноферм и производством зерна. Губернатор Клычков поставил задачу – собрать 4 млн тонн зерна в этом году. Не сомневаемся, холдинги с ней справятся. Зерновые уже составляют 72% всей посевной площади в Орловской области, одна только кукуруза посеяна на площади более 84 тыс. га. С такими показателями скоро уже никакая «химия» не сможет сдержать мукоеда, из-за которого не отправили зерно в родную для губернатора Калининградскую область, ни микотоксины, появление которых прогнозируется в этом году из-за погодных условий и переизбытка зерновых в севообороте.

Попадёт ли такое некачественное зерно на экспорт? В департаменте сельского хозяйства области сомнений на этот счет нет. На прошлой неделе, в худших традициях орловского правительства, игнорирующего сложную эпидемиологическую обстановку, Сергей Борзенков организовал открытую встречу с руководителями ООО «Объединенная зерновая компания Юг», АО «Зерновой экспресс» и ведущими сельхозпроизводителями региона по вопросам поставок орловского зерна на экспорт. В ходе встречи зампред по развитию АПК Сергей Борзенков так разоткровенничался, что выдал новую ботаническую классификацию: «Зерно — это основная культура, которая производится аграриями региона». Были бы живы Карл Линней и Николай Вавилов, они серьезно призадумались бы над уточнением терминологии в своих ботанических трудах.

Что ж, простим зоотехнику Борзенкову пробелы знаний в биологии. Для «освинячивания» Орловской области они не требуются.