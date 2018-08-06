6 августа 2018



Активисты движения «Без ям Орловщина» сообщили о разворовывании материальной базы ПАТП-1

Активисты движения «Без ям Орловщина» сообщили о разворовывании материальной базы ПАТП-1:

«Почему руководство г. Орла, зная, что разворовывается материально-техническая база ПАТП-1, не обращается в правоохранительные и надзорные органы власти?
ВРИО Губернатора Орловской области Клычков А.Е.! Знай, что разворовывание материально-технической базы МУ «ПАТП-1» г. Орла на твоей совести!
Пока исполнительная власть г. Орла и Орловской области безмолвствует, происходит разворовывание материально-технической базы МУ «ПАТП-№1» г. Орла.

Автобусы, которые арестованы судебными приставами, находятся в разобранном состоянии, а на некоторых уже отсутствуют двигатели, коробки передач и т.д. В ремонтной зоне половина цехов не опечатана и ими пользуются незаконно. В токарном цехе отсутствуют несколько станков. В электроцехе отсутствуют некоторые стенды по проверке электрооборудования. Многие цеха разграблены и отсутствуют запасные части на автобусы. На территории ПАТП-1 все боксы открыты, кроме бокса, где хранятся автобусы для временного хранения техники. Арендатор снял только два бокса, но пользуется всей территорией ПАТП-1, хотя по договору он снял только два бокса Зону ТО-1 и Зону ТО-2. Также на территории отсутствует «Митсубиси Галант» — машина директора с номером 001, нет «Волги» зам. директора с номером 005, нет «Газели», на которой привозили запчасти, и нет «Пежо бокстер».
Территория находится в полном запустении и здания ПАТП-1 начинают разрушаться!».

 

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Опубликовано 06 Авг 2018 в 14:41. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 12

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