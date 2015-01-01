Активисты ОНФ добились ликвидации стихийной свалки мусора на ул. Федотова в Орле

Представители Общероссийского народного фронта добились уборки несанкционированной свалки по улице Федотова, 10 в Орле. Ранее данная свалка была обозначена жителями на интерактивной карте проекта ОНФ «Генеральная уборка».

«Жители неоднократно жаловались на данную свалку, которая систематически не убиралась. В результате этого произошло огромное накопление бытовых отходов, которыми оказался завален практически весь двор», — заметил член регионального штаба ОНФ в Орловской области Владимир Лысов.

Активисты ОНФ отметили, что свалка, которая образовалась во дворе дома 10 по улице Федотова, не убиралась на протяжении нескольких недель. В результате контейнерная площадка оказалось заваленной. Мусор стал накапливаться рядом с контейнерной площадкой, а затем отходами оказался засыпан весь двор.

«Граждане не могли подойти к контейнеру, чтобы выбросить мусор. Управляющая компания не предпринимала мер, чтобы подрядчик, обеспечивающий вывоз мусора, произвел уборку бытовых отходов. Только после того, как граждане отметили скопление мусора на интерактивной карте свалок, бытовые отходы были вывезены. В летний период допускать подобное скопление мусора нельзя. Поэтому всем управляющим компаниям стоит обратить внимание на работу мусоровозов, чтобы не происходило скоплений мусора», — обратила внимание представитель ОНФ в Орловской области Мария Жукова.

Всего в настоящий момент на карте экологического проекта ОНФ в Орловской области отмечено 202 объекта, из них ликвидированы 83, 119 сигналов находятся в работе. Сообщить о несанкционированной свалке может каждый гражданин, зайдя на сайт экологического проекта ОНФ kartasvalok.ru. Ресурс позволяет не только оставлять сообщения о нарушениях экологического законодательства, но и отслеживать процесс ликвидации стихийной свалки или мусорного полигона. При загрузке сообщения приобретают красный цвет, оранжевый цвет означает, что ведется работа по данному объекту, зеленый сигнализирует о ликвидации несанкционированной свалки.

По информации регионального отделения ОНФ

 

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Опубликовано 28 Июн 2018 в 12:15. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 10

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