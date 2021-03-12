Активисты ОНФ призвали администрацию Орла расширить дорогу на улице Веселой

Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Орловской области направили обращение в администрацию города Орла с предложением разработать план для расширения проезжей части на выезде с улицы Веселой на улицу Генерала Родина.

Орловские автовладельцы жалуются на постоянные пробки на данном участке дороги в часы пик.

По инициативе реготделения ОНФ дорогу на ул. Веселой уже расширяли в 2017 году, однако протяженность расширения дорожного полотна составила всего 10-15 метров, — сообщили в региональном исполкоме ОНФ.

— Минимальное расширение дороги не позволило снять проблему образования пробок. В 2020 году мы снова попросили администрацию города Орла произвести дополнительное расширение дороги на улице Веселой вплоть до перекрестка Восход. Мы выезжали на место совместно с представителями ГИБДД, которые поддержали наше предложение. Но с мертвой точки вопрос так и не сдвинулся, а жители продолжают стоять в пробках, когда едут домой с работы. По этой причине мы продолжаем настаивать на том, чтобы дорога на улице Веселой была расширена, – пояснил руководитель регионального исполкома ОНФ в Орловской области Владимир Филонов.

Орловские автовладельцы, которые утром и вечером сталкиваются с пробками на этом участке, снова обратились за помощью к общественникам. Ситуацию усугубляет большой поток транспорта, который идет из Советского района, а затем по улице Генерала Родина в Зареченский микрорайон. За последние годы домов в Зареченском микрорайоне стало намного больше, что привело к увеличению количества автомобилей. На возникновение заторов повлияло и закрытие на ремонт Красного моста, которое произошло 1 февраля текущего года. По этой причине на многих участках дорог стали образовываться пробки.

«Изменить ситуацию с образованием пробок сможет расширение проезжей части на участке дороги по улице Веселой от переулка Восход до улицы Генерала Родина. Автовладельцы в своем обращении предлагают сделать так, чтобы на Веселой было две полосы движения при выезде на улицу Генерала Родина», – рассказал член регионального штаба ОНФ в Орловской области Юрий Власов.