21 ноября 2019



Активисты ОНФ просят власти Орла перенести опасный для слабовидящих людей пешеходный переход

Активисты регионального отделения ОНФ обратились в администрацию Орла с предложением перенести пешеходный переход на улице Горького, который упирается в фонарный столб на тротуаре. Общественники три года безуспешно добиваются от властей решения проблемы, которая ежедневно мозолит глаза и самим чиновникам: от столба до администрации области и мэрии – не более 200 м.

В ходе подготовки к празднованию 450-летия Орла в 2016 г. на улице Горького отремонтировали тротуары и в том числе переустановили фонарные столбы. В итоге оказалось, что один из столбов поставили прямо на выходе с пешеходного перехода. А перед ним заботливо положили тактильную плитку, которая должна позволить слабовидящему или незрячему человеку перейти дорогу. Но для начала – неминуемо врезаться в столб.

Активисты ОНФ сразу обратили на это внимание властей, но реакции до сих пор не последовало.

Региональное отделение ОНФ

 

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Опубликовано 21 Ноя 2019 в 13:27. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 8

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