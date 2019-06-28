28 июня 2019



Активисты ОНФ вступились за ветерана ВОВ

Представители Общероссийского народного фронта направили в администрацию города Орла обращение с просьбой устранить причины подтопления дома на улице Смоленской, где проживает ветеран Великой Отечественной войны. Из-за проблем с системой ливневой канализации дом постоянно затапливает.

«Родственники ветерана не один год пытаются решить вопрос с устранением причин подтопления дома. Они обращались не в одну инстанцию, но им так и не удалось сдвинуть вопрос с мертвой точки», – отметил сопредседатель регионального штаба ОНФ Николай Меркулов.

Весной 2019 года интенсивное таяние снега привело к тому, что вода затопила дом ветерана, который расположен в нижней части улицы Смоленской. Причина в том, что в частном секторе, где проживает ветеран, часть ливневых каналов неправильно оборудована. Так, через двор пенсионера проходит ливневка с соседней улицы Серпуховской, рядом с домом она пересекается с ливневым каналом, протекающим по Смоленской. В результате даже при незначительных осадках вода оказывается внутри дома.

«Мы настаиваем на том, чтобы ветеран Великой Отечественной войны жил в комфортных условиях. Вопрос необходимо решить до начала осенних дождей, когда ситуация с подтоплением может снова повториться», – сказал член регионального штаба ОНФ Владимир Филонов.

 

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Опубликовано 28 Июн 2019 в 12:30. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 5

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