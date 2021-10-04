4 октября 2021



Актёр Андрей Межулис представит в Орле сольную программу «Вертинский на все времена» (12+)

11 октября в 17.00 в Орловской областной библиотеке им. И. А. Бунина актер кино и театра им. «Моссовета» Андрей Межулис представит свою сольную программу «Вертинский на все времена». Показ состоится в рамках проходящего в Орле международного фестиваля «Созвездие».

Моноспектакль «Вертинский на все времена» посвящен легендарному королю эстрады первой половины ХХ века, поэту, композитору, певцу, актеру театра и кино  Александру Николаевичу Вертинскому.

Андрей Межулис исполняет ариетки (как свои песенки называл сам автор), читает фрагменты писем, воспоминаний, выстраивая композицию спектакля так, чтобы у зрителей создавался свой образ шансонье – особенно у тех, кто только узнает творчество Вертинского.

В программе такие хорошо узнаваемые песни, как «Доченьки», «Мадам, уже падают листья», «Над розовым морем», «Маленькая балерина», «Без женщин» и другие.

 

В текущем году от укусов животными в Орловской области пострадало почти 1500 человек.
В Орловской области ожидается сильный порывистый ветер
Орёл прощается с бывшим ректором ОГУ Фёдором Авдеевым
Опубликовано 04 Окт 2021 в 16:07. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 16

Комментарии закрыты.

Новости

19 СЕНТЯБРЯ ГОЛОСУЕМ ПО СОВЕСТИ!



Уголовная ответственность за фальсификацию выборов.



Сегодня депутаты Справедливой команды посетили строительный объект Красный мост. Работы не ведутся, строительная техника исчезла в неизвестном направлении… Депутаты Справедливой команды держат ситуацию на контроле.



ЧТО НАШЛА СПРАВЕДЛИВАЯ КОМАНДА?



СРОКИ РЕКОНСТРУКЦИИ КРАСНОГО МОСТА, СКОРЕЕ ВСЕГО, БУДУТ УВЕЛИЧЕНЫ.



Вечерний гость - Виталий Рыбаков.



Небезопасные - Безопасные дороги в Орловском районе.



Виталий Рыбаков о скудном бюджете г. Орла



ФАКТ ПО ИМЕНИ ПАРАХИН



Обращение



О переделе рынка пассажирских перевозок в орле



Остаёмся дома!



Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС 57-0992 Р
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2020 ООО "Агентство "Орловская среда"