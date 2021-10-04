Актёр Андрей Межулис представит в Орле сольную программу «Вертинский на все времена» (12+)

11 октября в 17.00 в Орловской областной библиотеке им. И. А. Бунина актер кино и театра им. «Моссовета» Андрей Межулис представит свою сольную программу «Вертинский на все времена». Показ состоится в рамках проходящего в Орле международного фестиваля «Созвездие».

Моноспектакль «Вертинский на все времена» посвящен легендарному королю эстрады первой половины ХХ века, поэту, композитору, певцу, актеру театра и кино Александру Николаевичу Вертинскому.

Андрей Межулис исполняет ариетки (как свои песенки называл сам автор), читает фрагменты писем, воспоминаний, выстраивая композицию спектакля так, чтобы у зрителей создавался свой образ шансонье – особенно у тех, кто только узнает творчество Вертинского.

В программе такие хорошо узнаваемые песни, как «Доченьки», «Мадам, уже падают листья», «Над розовым морем», «Маленькая балерина», «Без женщин» и другие.