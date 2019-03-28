Александр Муромский отчитался о работе администрации города Орла

28 марта на 50-м заседании Орловского горсовета глава администрации Орла отчитался о результатах в сфере экономики, исполнения бюджета, распоряжения муниципальным имуществом и землепользованием, градостроительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, транспорта, содействия потребительного рынка и других сферах жизнедеятельности города.

Подробно Муромский остановился на реализации приоритетной программы «Формирование современной городской среды», в рамках которой в 2018 году были благоустроены 11 общественных и 78 дворовых территорий (в том числе 5 дворов вошли в список благодаря экономии, возникшей по итогам проведения торгов и выделения правительством области дополнительного финансирования).

Отчет главы администрации Орла был принят большинством — три депутата воздержались.

По информации администрации города Орла.