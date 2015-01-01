Александр Муромский потребовал корректности от сотрудников ЕДДС

Глава администрации Орла на рабочем совещании обратил внимание начальника управления по безопасности Игоря Тарасова на случаи некорректного поведения сотрудников единой дежурно-диспетчерской службы администрации (ЕДДС) при общении с жителями, которые обращаются в службу с проблемами. Одного сотрудника ЕДДС уже привлекли к дисциплинарным взысканиям — отметили в пресс-службе горадминмстрации. Сити-менеджер пригрозил сотрудникам более жесткими мерами, если подобные случаи повторятся. Александр Муромский поручил провести разъяснительную работу со всеми работниками службы.

— Все телефонные разговоры должны записываться и храниться не менее двух недель. Люди, которые обращаются в ЕДДС, как правило, звонят в критических ситуациях. Если после обращения в ЕДДС горожане перезванивают в первую приемную — это наша с вами недоработка. Все такие случаи должны быть тщательно разобраны, должен быть дан анализ действиям лиц, которые допустили некорректные ответы, — подчеркнул глава горадминистрации.