17 июня 2021



Александр Муромский возглавил «Зеленую рощу» в Орле

Генеральным директором управляющей компании «Зеленая роща», регоператора и дочернего предприятия Корпорации развития Орловской области, сегодня, 17 июня, назначен Александр Муромский, сообщает пресс-служба корпорации развития.

С 27 июля 2017 года по 24 сентября 2020 года он занимал должность главы администрации города Орла, с сентября прошлого года был советником губернатора Орловской области.

Трудовой контракт с Александром Муромским подписал генеральный директор Корпорации развития Орловской области Николай Шин, который так прокомментировал новое назначение: «Перед регоператором сейчас стоят и масштабные стратегические задачи, и предстоит большая работа, что называется, на земле. Необходимо решать системно проблемы, связанные с деятельностью «Зеленой рощи». Это усовершенствование инфраструктуры, обустройство современных контейнерных площадок в необходимом для поддержания порядка количестве и качестве, развитие сферы работы с мусорными отходами в сторону максимальной экологичности и многое другое. Это требует от руководителя полной самоотдачи, активного взаимодействия с муниципалитетами, профильными структурами в других органах власти и организациях, непрестанного контроля за процессом вывоза мусора, соблюдения перевозчиками и другими участниками этого рынка условий заключенных с ними контрактов. Такой же самоотдачи требует и инвестиционная деятельность Корпорации, которой я, очень надеюсь, с приходом Александра Сергеевича смогу уделять больше внимания. Он был приглашен на эту должность как опытный управленец, способный решать сложные и масштабные задачи».

 

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Опубликовано 17 Июн 2021 в 12:37. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 20

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