Александр Старостин: «За что это всё Орлу?»





№18 (642) от 9 июня 2021 г.

Инженер-мостостроитель с пятидесятилетним стажем Александр Старостин, работающий в должности главного специалиста по авторскому надзору в ООО «Мостдорпроект» (г. Воронеж), побывав в Орле, оценил качество завершенного ремонта моста Дружбы и текущую реконструкцию Красного моста.

По оценке специалиста, занимавшегося строительством мостов в Орловской области, Вьетнаме, реконструкцией мостов на МКАДе, автодорогах «Москва-Харьков», в Рязанской области, строившего мосты в Муроме, Курске, Белгороде, контролировавшего ремонт моста через Волгу, работавшего инженером технического надзора на строительстве Керченского моста, в Орле ремонтом мостов занимаются дилетанты, не имеющие представления о современных технологиях и нарушающие существующие нормы и правила. В частности, Александр Старостин считает, что мост Дружбы в его нынешнем виде небезопасен, а ремонт Красного моста вызывает слишком много вопросов.

«Орловская среда» публикует прямую речь инженера-мостостроителя с тем, чтобы читатели — жители нашего города и области, ознакомившись с мнением квалифицированного специалиста, сделали свои выводы относительно качества ремонта городских стратегических объектов:

-Специалисты фирмы «Ремспецмост» мне давно известны, именно они выиграли торги по мосту Дружбы. Я тогда еще удивился: ребята, у вас же нет ничего, как вы будете строить? Я следил за их работой с самого начала строительства на мосту Дружбы. Если сейчас перечислять все недостатки, потребуется слишком много времени, скажу так — этот мост надо закрывать.

На мосту Дружбы крепления четырех анкеров к закладным деталям, к которым крепятся стойки барьерного ограждения, выполнены не через развальцованные отверстия, а в торец. После моих замечаний начали прорезать отверстия, вставлять туда анкеры, заваривать, и с той стороны, где привариваются стойки ограждения, сварку болгаркой убрали. Из-за ослабления заделки стоек барьерного ограждения в случае аварии могут погибнуть люди. Это недопустимо. Такое ограждение не удержит автомобиль, если он потеряет управление, машина упадет в реку.

-Раньше в качестве барьера был гранит, и тротуары поднимались над проезжей частью, а сейчас они с ней вровень. Прежде машина могла в случае неполадки упереться в гранит, а сейчас без парашюта там может быть очень тяжело. Это небезопасно не только для пассажиров транспорта, но и для пешеходов.

Я не хочу сказать, что везде сделано плохо: там были и нормальные закладные, материалы хорошие определенно были, и все же в отдельных местах сделано не по проекту. Где именно — надо смотреть по журналу работ, это можно найти. Еще раз повторю, что будет происходить: фактически стойки барьерного ограждения не имеют заделки в бетон. Анкеры не держат. Если машина начнет съезжать с проезжей части в сторону барьерного ограждения, оно не удержит. А за барьерным ограждением могут идти пешеходы.

Мост в его нынешнем состоянии хуже чем до ремонта. Продольные швы «новых» железобетонных балок ослаблены из-за недостаточного армирования. Балки стоят на резиновых опорных частях, и от движения транспорта пролетное строение имеет вертикальное колебание. От этого могут возникнуть трещины в швах и в дальнейшем может произойти разрушение бетона. Красный мост закрыт, поэтому нагрузка двойная. Вокруг трубок водоотводных протечки, это надо все вскрывать, ремонтировать. Кто возьмет ответственность за эксплуатацию аварийного моста? И вообще — как подписали акты?

-Я прочитал, что на Красном мосту прекратили работы из-за ошибки в проекте, якобы речь идет о толщине какой-то подпорной стенки. Но какое отношение имеет стенка к мосту? Никакого. Зачем вообще закрывали мост, это большой вопрос. Сначала надо было выполнить пешеходный мост с низовой стороны Красного моста. Затем технологический мост — с верховой стороны. Перенести трубы отопления, идущие в пролете Красного моста, на технологический мост после окончания отопительного сезона, а уж потом закрывать мост.

Что сделано? Закрыли мост, загнали на его середину мощный кран, разобрали все подходы, чтобы обратной дороги уже не было. На мосту ничего делать не могут. Ни подойти, ни подъехать, ни материалы подать. А почему не ведутся работы под мостом: не усиливается центральная опора, не сооружаются временные для переопирания на момент усиления центральной?

Дальше. Мост надо делать шире. Значит нужно уширить центральную опору и две крайних, на которые надо добавить по два буровых столба и уширить опоры. Вообще мое мнение — проект моста очень неудачный. Тенденция такая — металл весь разобрать и заменить на новый. Не надо его менять. Все, что там есть, надо оставить, когда опоры уширились, добавить балки,чтобы проезжая часть была пошире, усилить канатами — учебники надо читать. Дилетанты не должны ремонтировать мосты.

Первый раз москвичи выиграли торги по культурному наследию, у них не было лицензии на строительство моста, вышли на Брянск, там фирма есть нормальная, они, в свою очередь, вышли на меня, спросили, смогу ли я помочь в реконструкции Красного моста. Я сказал: «Без проблем». Мы с руководителем этой организации уже начали график составлять, все прикинули, как сделаем, как начнем работы вести, потом москвичи отказались, сказали, что уже не пойдут, так как металл сильно подорожал: было шестьдесят тысяч за тонну, сейчас девяноста тысяч. И при этом металл, который стоит миллионы, будут демонтировать. Зачем?

Дальше. Разобрали подходы. Хотя бы с одной стороны, откуда пойдет надвижка металла, надо было оставить. Площадка должна быть, чтобы металл собрать. Где это все? И потом, все эти подходы нужно было делать в последнюю очередь. Металл, повторюсь, нужно оставлять, можно же сделать пробы, оценить его качество. Я помню, мы обследовали мост через реку Мста в Великом Новгороде, сто лет было этому мосту металлическому, в некоторых местах он был пробит осколками от снарядов, металл был покрыт ржавчиной, почистили, замерили — толщина не поменялась.

-Что касается современных технологий. Я, конечно, не сравниваю орловские мосты с Крымским — это уникальное сооружение, современные машины, материалы участвовали в стройке, специалисты, все работало, как часы. Девятнадцать километров его протяженность, там трубы забиты в некоторых местах на сто метров. Так вот орловские мосты ремонтируются даже не по технологиям двадцать первого века, скорее, это семидесятые-восьмидесятые годы двадцатого. Собираются проводить реконструкцию моста, выпустили проект, экспертиза — кто ее проводит? Я хотел бы посмотреть в глаза этим людям. Я не вижу никаких современных материалов: ну, допустим, мост Дружбы, нет там ничего такого, а деньги огромные, почти триста миллионов, и полтора миллиарда — на Красный. Будет пешеходный «банный» мост в районе спасательной станции, проект выполнили воронежские проектанты, он железобетонный, а Алексей Митрофанович Грегуль — известный в Орле мостостроитель — запроектировал ажурный, легкий, металлический, это было бы лицо города! Уже давным-давно сделали бы его, еще до закрытия моста. Он несложный, все чертежи были. К тому же проект пешеходного моста Грегуля, в который не заложена коррупционная составляющая, в три раза дешевле предложенного проекта.

-Ремонт Красного моста в Орле вели в начале восьмидесятых, мост мы тогда не закрывали, хотя меняли всё — всю проезжую часть, работы велись именно под руководством Алексея Митрофановича Грегуля. А сейчас закрыли движение трамваев? Зачем? Чтобы люди остались без работы? До начала работ по усилению центральной опоры необходимости в закрытии движения трамваев не было. Что будет с ТТП за это время? А ведь общественный транспорт нужен людям — он ходит в вечернее время, в отличие от маршруток… Знаете, я работал и в Курской, и в Белгородской, и в Воронежской областях — все нормально там. За что это всё Орлу? Нигде хуже нет.

Ольга Рождествина

«Орловская среда» просит прокуратуру Орловской области провести проверку моста Дружбы с точки зрения безопасности сооружения для водителей и пешеходов, в частности, наличия на мосту Дружбы стоек барьерного ограждения, не имеющих заделку в бетон, а также обратить внимание на недостатки в части ослабления швов железобетонных балок.

Кроме того, «ОС» обращается в прокуратуру с просьбой проанализировать последовательность работ, производимых на Красном мосту, так как, по мнению специалистов, нарушение организации строительства может привести к необоснованному затягиванию сроков ремонта.