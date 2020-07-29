АЛЕКСЕЙ БРЫЗГАЛОВ: ПЕРВЫЙ ОПЫТ ЧИНОВНИЧЬЕГО СТРИПТИЗА

№27 (606) от 29 июля 2020 г.

«Орловская среда» и «Агентство федеральных расследований» FLB.RU ещё в подробностях не изучали деятельность, как нам представляется, крайне интересного персонажа, о назначении которого на должность советника Андрея Клычкова мы рассказали в позапрошлом номере. Отметим только, что последние пять лет в жизни 35-летнего Алексея Брызгалова были посвящены тому, чтобы тем или иным образом приблизиться к какой-либо ветви власти. Мы пока подробно не анализируем деятельность АНО ЦСИ «Со – общество», организации, зарегистрированной в 2017 году в подмосковном Жуковском, а также учреждённых и руководимых в разное время Алексеем Брызгаловым ИП «Брызгалов Алексей Леонидович» (Хабаровск 2006-2007 г.г.), занимавшегося розничной торговлей ракообразными, рыбой и моллюсками, ООО «Альянс Экспресс», регистрировавшемся в Хабаровске, а потом в Жуковском, НОУДО «Эльбрус», ООО «АП Экспресс», ООО «Практический консалтинг» (Хабаровск), ООО «РЭТС» и др.

Алексей Брызгалов во время первого посещения Орла в апреле 2019 года

Свой путь в бизнесе Брызгалов скромно характеризует как движение от переводчика с китайского до гендиректора филиала некой российской компании в Китае и руководство «направлениями развития бизнеса» каких-то «крупнейших российских логистических компаний». А вот его путь в политике нуждается в дополнительном исследовании…

«ДЕЛАЙ РАЗ»! СОВЕТНИК ЛЖЕ-ДОКТОРА ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК

9 апреля 2018 года Алексей Брызгалов с гордостью сообщил на своей страничке в соцсети: «Принял предложение Депутата Московской городской Думы Сметанова Александра Юрьевича стать его советником».

Александр Юрьевич Сметанов (член фракции «Единая Россия» Мосгордумы), к сожалению, известен не только своими заслугами в качестве офицера КГБ и директора НПП «Сапфир». 27 мая 2016 года Высшая аттестационная комиссия после обнаружения обширных заимствований «Диссернетом» лишила его научной степени доктора экономических наук. https://www.interfax.ru/russia/511279

Ещё Сметанов «прославился» тем, что, пользуясь депутатскими возможностями, просил полицию проверить финансовую деятельность «Диссернета». Неудачно.

А что же свело вместе Сметанова и Брызгалова? Ответ дал сам Алексей Брызгалов, рассказав 23 мая 2018 года о шахматном турнире, организованном его организацией АНО ЦСИ «Со-общество»: «Совместно с Председателем попечительского совета ЦСИ «Со-общество» депутатом Мосгордумы А.Ю. Сметановым мы вручили подарки всем участникам турнира». Ларчик открывался просто: в апреле 2018 года председатель наблюдательного совета ЦСИ сделал учредителя своим мосгордумовским общественным советником, каковых депутат Мосгордумы вправе иметь до 40 человек.

Чтобы слова «на общественных началах» не бросались в глаза, Брызгалов в качестве первого акта чиновничьего стриптиза выложил на своей страничке фотографию служебного удостоверения, сделанную под таким углом, что неприятных слов, касающихся упомянутого статуса, никак увидеть нельзя.

«Делай раз!» Удостоверение советника депутата Мосгордумы чуть приоткрыто. Начало чиновничьего стриптиза…

«ДЕЛАЙ ДВА»! ПОМОЩНИК ДЕПУТАТА ГОСДУМЫ

В сентябре 2019 года депутатские полномочия Александра Сметанова прекратились. Аннулировался и общественный статус советника Брызгалова. Нужно было что-то делать.

3 октября 2019 года Алексей Брызгалов записал на своей страничке в соцсети: «Сегодня нахожусь с визитом в Рязани по приглашению депутата Государственной Думы, первого заместителя председателя комитета по обороне, Героя России Красова Андрея Леонидовича. В программе посещение Центра образования «Дистанционные технологии» и нескольких советов ветеранов».

Красову молодой и оборотистый гражданин понравился, и 14 ноября Брызгалов с гордостью опубликовал такой пост: «Сегодня принял приглашение депутата Госдумы Красова Андрея Леонидовича стать его помощником по работе в Государственной Думе…

Приложу все свои силы и опыт в работе на благо нашей Родины».

https://vk.com/a_bryzgalov

И снова немедленно выкладывается фотография удостоверения. Но, как назло, либо по недосмотру (а люди, знакомые с внешним видом думской «корочки», прекрасно знают, о чём идёт речь) на открытом чуть больше, чем в предыдущий раз (таковы законы стриптиза), удостоверении виден конец слова – четыре буквы «алах». Это не что иное, как окончание фразы «на общественных началах». Так что снова никакой не государственный деятель, а общественный помощник…

«Делай два!» Удостоверение приоткрывается чуть больше. Но это ведь удостоверение помощника депутата Госдумы!

«ДЕЛАЙ ТРИ»! НОВЫЙ СОВЕТНИК ГУБЕРНАТОРА КЛЫЧКОВА

«Прилагать все силы и опыт в работе на благо нашей Родины» Алексею Брызгалову удавалось около семи месяцев. Но мы знаем, что в это время он уже активно «окучивал» и Орловщину, на которой появился, благодаря сотрудничеству с доцентом кафедры философии Орловского государственного университета Ингой Желтиковой. В апреле 2019 года Брызгалов так писал об этом: «Много лет изучаю тему образа будущего. Орловский университет один из немногих в нашей стране, где уделяется внимание этому важному вопросу. Руководит данным направлением доцент кафедры Инга Желтикова. Сотрудничаем около полугода. Инга Владиславовна удаленно принимает участие в работе исследовательского центра «Базис», проекта ЦСИ «Со-общество». Сегодня удалось встретиться лично. Поделился своими наработками, в докладе представил своё видение образа будущего и ответил на вопросы участников».

Тогда же Брызгалов осмотрел памятник Ивану Грозному и другие достопримечательности. А по прошествии года его «видение образа будущего» вдруг понравилось Андрею Клычкову. И он взял его к себе в советники, причем официальные – штатные, а не общественные. «Настало время, — гордо провозгласил на своей страничке Брызгалов, — для следующего шага. Я перешёл работать на государственную службу.

30 июня я назначен Советником Губернатора Орловской области. Надеюсь, мой опыт получит практическое применение на благо Родины» (особенно умиляет слово «Советник» с прописной буквы, что, по мнению автора, должно подчёркивать значимость должности. – Прим. ред.)

Это серьёзный шаг, ведь ему придётся передать учредительство в своих предприятиях в другие руки. Сделал он это или нет – неизвестно. Но удостоверение советника опубликовал в качестве заключительного акта чиновничьего стриптиза.

«Делай три!» Полностью обнажённое (то есть открытое) удостоверение советника Брызгалова

Сомнительные кадровые назначения, которые делает губернатор Орловской области, общеизвестны, в отличие от причин, по которым эти люди назначаются. И эти граждане часто сразу проявляют себя самым недвусмысленным образом. Например, щенячий восторг от получения вожделенного удостоверения, если строго подходить к этике поведения госслужащего, мог бы выйти новоиспечённому советнику боком. В принципе желание «засветить» служебное удостоверение в цвете со всеми деталями и степенями защиты в публичной плоскости может тянуть на серьёзный дисциплинарный проступок. В положении о служебных удостоверениях, принятом еще при губернаторе Потомском, есть пункт 3, который звучит так: «Член Правительства Орловской области, гражданский служащий обязаны бережно хранить выданное ему служебное удостоверение».

«Бережно хранить» – это не значит всё время запирать документ в сейф, но предъявлять его по неподобающим поводам, а тем более публиковать в Интернете – это моветон. Правда, наказания за это не предусмотрено, хотя люди, публикующие из тщеславия свои документы, кончают обычно не очень хорошо. Примером тому бывший вице-губернатор, руководитель Представительства Орловской области при Правительстве России Александр Рявкин, гордо выложивший скан своего удостоверения в соцсети. Он, как мы помним, был вынужден со скандалом уйти. Но чтобы повторить его судьбу, Алексею Брызгалову нужно сделать по крайней мере один шаг – опубликовать фотографию своего обеда в каком-нибудь суперпрестижном ресторане.

СКЕЛЕТ В ШКАФУ: ПОЛИТИЧЕСКИЕ CТРАДАНИЯ МОЛОДОГО ЧЕЛОВЕКА

Мы в начале статьи обещали на первый раз практически не касаться бизнеса нового советника губернатора Орловской области Андрея Клычкова Алексея Брызгалова. Чтобы определить его ценность как политической фигуры и «верность идеалам» (читай хозяевам), нужно лишь повнимательнее присмотреться к его автобиографии, которую он лично выложил на своей страничке в соцсети, дабы всем была понятна его крутизна. Но нас интересует в первую очередь не то, что в ней есть, а то, чего в ней по каким-то причинам нет.

Известно ли вам, уважаемые читатели, почему в советские времена, да и в постсоветский период, автобиографию при приёме на работу писали собственноручно? Если нет, то напомним. Первое – это был лично написанный документ, за сведения в котором гражданин нёс ответственность. Второе – это была проверка элементарной грамотности. А третье – в личном деле присутствовал образец почерка «на всякий случай».

В автобиографии Алексея Брызгалова довольно много «темных» или «белых» (это кому как угодно) пятен. И одно из них – совсем недавнее. Вот цитата: «С 2007 по 2013 год прошёл путь от переводчика до Генерального директора филиала российской компании в Китае, проработав в Пекине 5 лет.

С 2013 по 2016 год возглавлял направления развития бизнеса крупнейших российских логистических компаний». Брызгалов скромно умалчивает о том, в какой именно компании в Пекине он работал (экономическую тему мы договорились не трогать). О том, какие направления развития бизнеса он возглавлял в «крупнейших российских логистических компаниях» и что это за компании – гражданин также предпочитает не рассказывать. Нам, правда, известно, что в марте 2015 года Брызгалов учредил совместно с господином Лю Шуцином ООО «РЭТС» с уставным капиталом в 10 000 рублей, причём доля самого Брызгалова составляла 300 (триста) рублей. Вид деятельности самый что ни на есть логистический – курьерская доставка. https://www.rusprofile.ru/id/7445581 Первый год компания работала с убытком, второй – оставалась «в нулях», на третий принесла прибыль в 4 тысячи рублей, и в 2018 году эта «крупнейшая логистическая компания» приказала долго жить. https://synapsenet.ru/searchorganization/organization/1152721001410-ooo-rets#org-group-relationship

Нас так и тянет в сторону экономических экзерсисов господина Брызгалова, но всему своё время. В этой статье о его бизнесе больше ни слова.

В 2015-2016 годах у Алексея Леонидовича была ещё и совсем другая сфера применения его скромных способностей, о которой он предпочёл бы забыть, а орловский губернатор скорее всего просто не был проинформирован. Это попытка выйти на политическую арену, используя накопленные средства, в которых политики разного рода часто нуждаются, а также свои связи в различных частях бизнес-сообщества.

Господин Брызгалов, мечтая о том, чтобы стать одним из первых в списке какой-либо политической партии на выборах в Государственную Думу 2016 года, решил сделать ставку на ультрапатриотов – как казалось ему, перспективную «Партию Великое Отечество» и её тогдашнего лидера Николая Старикова.

Стариков охотно принял в партнёры 30-летнего бизнесмена из Хабаровска, который лично инициировал и возглавил внутрипартийное объединение «Фракция «Промышленников и предпринимателей» «Партии Великое Отечество». Произошло это событие в августе 2015 года. И пара Стариков – Брызгалов стала активно посещать состоятельных граждан, имевших отношение к предпринимательству и живущих в различных регионах России.

Николай Стариков и Алексей Брызгалов (в центре) среди авторитетных тюменских бизнесменов. 2015 год

В декабре 2015 года состоялись три знаковых события в «Партии Великое Отечество». 11 декабря Стариков и Брызгалов посетили тюменских активистов, 19 декабря состоялся внеочередной съезд партии, на котором выступил Алексей Брызгалов, а через три дня на партийной страничке появилось краткое сообщение: «С днём рождения, товарищ Сталин! 21 декабря члены Партии Великое Отечество отдали дань памяти Верховному главнокомандующему, победившему фашизм — Иосифу Виссарионовичу Сталину. Лидер ПВО Николай Стариков возложил цветы на его могилу у Кремлевской стены вместе с коллегами по Изборскому клубу». https://vk.com/prompred

Алексей Брызгалов делает доклад на внеочередном съезде «Партии Великая Россия»

Насладиться выступлением Алексея Брызгалова на съезде, кстати, можно здесь. https://vk.com/video-99860246_171495680 Особенно нам понравилась его фраза: «Многие из членов фракции обладают широкими деловыми связями, финансовыми и человеческими ресурсами, являются хорошими организаторами, и мы готовы в полной мере реализовывать эти возможности для достижения нашей общей победы». Правда, тезис о том, что партия переходит в оппозицию к правительству России, прозвучал не из его уст, а от его тогдашнего «хозяина» Николая Старикова.

В результате ни широкие деловые связи, ни финансовые возможности, ни другие ресурсы «Партии Великое Отечество» так и не помогли. Проведённый ей сбор необходимых для попадания в Госдуму 200 000 подписей, по мнению Центризбиркома, оказался несколько неполноценным. В результате партию к выборам не допустили, обиженные предприниматели, активно поддерживавшие «фракцию», от неё отвернулись, а Брызгалов потихоньку покинул никому не нужную теперь структуру. Потом соратники обвинили лидера партии Старикова в воровстве денег, собранных для вдов и сирот Донбасса, партия через несколько месяцев раскололась, а в марте 2020 года была официально упразднена.

Год «партийной работы» прошёл для Алексея Брызгалова впустую. Мечтам о попадании в состав депутатов Государственной Думы сбыться было не суждено. И тогда он решил, как нам представляется, идти хоть к какой-нибудь власти другим путём. Сначала стал общественным советником члена фракции «Единая Россия» в Мосгордуме, потом помощником на общественных началах депутата Государственной Думы (тоже от «Единой России»), и вот, наконец, достиг желаемого: попал на государственную службу, хоть и в Орловской области. Об этом его официальном статусе свидетельствует буква «А» после номера удостоверения.

КЛЫЧКОВ УПУСТИЛ «ФУТБОЛИСТА «ЛОКОМОТИВА» И «КАНДИДАТА В ДОКТОРА»!

Итак, сейчас у нас есть человек, занимающий высшую государственную должность Орловской области категории помощники (советники), – Алексей Брызгалов. Как тут не вспомнить его предшественника Артура Волошина? А Артур Волошин, как выяснилось, теперь является «успешным международным управленцем», много сделавшим для развития Орловской области. Что именно он сделал? Читайте новости из проекта «The Person» и удивляйтесь!

В 2018 году участвовал в конкурсе «Лидеры России», где соревнуются лучшие управленцы страны нового поколения. Став его финалистом, Волошин приступает к новой государственной должности: советник губернатора Орловской области на общественных началах, и в июне 2019 года подписывает соответствующий служебный контракт.

Состоя на службе, Артур Александрович занимался актуальными вопросами по развитию Орловской области и возглавлял связанные с ними проекты до октября 2019 года:

курировал проект по созданию в регионе многопрофильного общеобразовательного центра под названием «Многопрофильный многофункциональный кампус «Кадры для цифровой промышленности»;

занимался установлением деловых связей с иностранными партнерами с целью развития предприятий региона;

оценивал перспективы развития области с точки зрения ресурсного потенциала и занимался привлечением инвестиций не только государственных, но и иностранных;

отслеживал состояние и развитие конкурентной среды между субъектами по Орловской области;

обеспечивал привлечение инвестиций из различных источников финансирования для социально-экономического развития региона.

https://theperson.pro/voloshin-artur-aleksandrovich/

Кстати, из той же статьи на портале «The Person» (похоже, её писал лично Волошин) мы узнаём новые грани таланта и детали биографии уволенного экс-советника Андрея Клычкова. Он, оказывается, «родился в 1989 году в семье спортсменов Елены и Александра Волошиных», выступавших за сборную СССР по волейболу и водному поло, а сам Волошин до 16 лет якобы был футболистом московского «Локомотива». А еще он, оказывается, работал в основном «в странах Прибалтики», имеет «две научные степени» — «магистр права» и «кандидат в доктора юридических наук»!

А заключительные два абзаца – вообще чудо! «Артур всегда служил на благо государства и населения, и одним из его главных направлений деятельности всегда было духовно-нравственное и социальное развитие общества. Немало в жизни занимался и благотворительностью.

С возрастом Волошин не утратил своей любви к спорту. По сей день его любимыми увлечениями остаются футбол, горные лыжи, а также рыбалка».

Проверка сведений: смотрим состав юношеской команды «Локомотив» (Москва) 1989 г.р. за 2003 г. Волошину 14 лет. В составе его нет! http://www.lokomotiv.aha.ru/2003/sc/players1.shtml

А еще «магистр права» — это не научная степень, а академическая, то есть обычное высшее образование, степень «кандидата в доктора» существует только в песне Владимира Высоцкого «Очевидное – невероятное», действие которой происходит в сумасшедшем доме: «Ну а завтра спросят дети, навещая нас с утра: «Папы, что сказали эти кандидаты в доктора?»

Кроме того, Елена Волошина (Скоробогатько) никогда не выступала за сборную СССР по волейболу (её нет в составе 143 волейболисток, игравших в этой команде с 1949 по 1992 гг.), Александра Волошина в составе мужской сборной СССР по водному поло также найти не удалось. В общем, если выяснится, что у Волошина папа – турецкоподданный, и сам он олимпийский чемпион, то мы уже не удивимся. А сколько нового нам предстоит узнать о советнике Брызгалове…