3 сентября 2020



Алиментщица из Колпнянского района получила 15 суток ареста

Жительнице Колпнянского района назначили 15 суток ареста за невыплату алиментов.
Как сообщает УФССП по Орловской области, женщина всячески уклонялась от исполнения родительских обязательств, официально нигде не работала. Должницу привлекли к административной ответственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». Однако, как выяснили приставы, к обязательным работам она не приступала. В результате алиментщицу «привлекли» за уклонение от исполнения административного наказания.
Учитывая, что гражданка уклоняется как от обязанности оплачивать алименты, так и от обязательных работ, суд вынес решение об аресте на 15 суток. Непосредственно из зала суда должница отправилась в камеру для административно осужденных.

Если и после отбытия наказания она не примет мер по оплате задолженности, будет рассмотрен вопрос о привлечении ее к уголовной ответственности, предусмотренной ст. 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». Максимальное наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок до одного года.

 

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Опубликовано 03 Сен 2020 в 12:55. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 12

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