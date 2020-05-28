28 мая 2020



Алиментщица из Верховского района на три месяца отправится в колонию-поселение

Жительница  Верховского района, злостно уклонявшаяся от уплаты алиментов на детей, признана виновной   в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.157 УК РФ.
Гражданка, лишенная родительских прав, была обязана выплачивать алименты в размере 1/2 заработка на  содержание трёх несовершеннолетних детей по решению суда. Однако женщина участия в воспитании детей не принимала, при этом  злостно уклонялась от выполнения своих обязанностей по выплате алиментов. Являясь трудоспособной, она нигде не работала и трудоустраиваться не собиралась, в результате накопилась крупная сумма задолженности.Сначала должницу привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей», суд назначил ей наказание в виде 30 часов обязательных работ. Однако  ничего не изменилось, поэтому вполне предсказуемым продолжением этой истории стало возбуждение уголовного дела.
Учитывая все факты, судья принял решение назначить должнице 3 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселения, информирует пресс-служба УФССП.

 

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Опубликовано 28 мая 2020 в 14:06. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 15

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