Алиментщица из Верховского района на три месяца отправится в колонию-поселение

Жительница Верховского района, злостно уклонявшаяся от уплаты алиментов на детей, признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.157 УК РФ.

Гражданка, лишенная родительских прав, была обязана выплачивать алименты в размере 1/2 заработка на содержание трёх несовершеннолетних детей по решению суда. Однако женщина участия в воспитании детей не принимала, при этом злостно уклонялась от выполнения своих обязанностей по выплате алиментов. Являясь трудоспособной, она нигде не работала и трудоустраиваться не собиралась, в результате накопилась крупная сумма задолженности.Сначала должницу привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей», суд назначил ей наказание в виде 30 часов обязательных работ. Однако ничего не изменилось, поэтому вполне предсказуемым продолжением этой истории стало возбуждение уголовного дела.

Учитывая все факты, судья принял решение назначить должнице 3 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселения, информирует пресс-служба УФССП.