Алла Борисова и «Родной Орел» приглашают орловчан на субботник

22 апреля в Орле состоится экологический субботник, в ходе которого планируется очистить 19 гектаров лесов, убрать 50 стихийных свалок, освободить от мусора восемь километров береговых зон, высадить 850 деревьев и около 3000 кустарников.

Руководитель общественного движения «Родной Орел» Алла Борисова (на снимке) призывает всех орловчан присоединиться к экологической акции:

– Дорогие жители Орла! Давайте все вместе приведем наш город в порядок, сделаем чистыми и благоустроенными наши дворы, детские площадки, посадим возле домов цветы и молодые деревца, чтобы в любое время года и в любом месте Орла было приятно находиться, чтобы то, что нас окружает, радовало всех горожан. Орел – наш родной город, давайте помнить об этом, он должен быть самым уютным, самым красивым и самым комфортным для проживания. Это зависит от каждого из нас. Поэтому 22 апреля давайте все вместе дружно выйдем на субботник и сделаем родной Орел по-весеннему чистым и уютным!