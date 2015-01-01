«Алмазный Лапоть-2018»

№16 (509) от 16 мая 2018 г.

Любим мы стереотипы, особенно в литературе, удобно с ними жить. Ничего не надо придумывать, ничем не надо рисковать, не надо мучиться поисками чего-то нового. Всё решено, всё правильно – пользуйся! Вот, к примеру, И.С. Тургенев. Кто не знает, что он – великий певец русской природы, обладающий несомненным поэтическим даром, создатель необычного женского образа в литературе, так называемой «тургеневской девушки», категорический противник крепостного права, одним из первых давший описание жизни и быта крестьян, и т.д. И человеческие качества – мягкий, добрый, слабый! А между тем не стоит доверяться отзывам даже очень близких современников – они могут быть предвзятыми, и потому только творчество есть самый точный, честный и некомплементарный автопортрет. И вот, когда внимательно вчитываешься в тургеневскую прозу, особенно в его гениальные стихотворения в прозе, возникает совершенно другой, незаезженный, образ – и писателя, и человека. Так кто же такой Тургенев? Европейский барин, блестяще образованный, талантливый, капризный, самовлюблённый и невероятно закомплексованный своей деспотичной и жесткой матерью, научившийся, правда, скрывать это за напускным цинизмом, что отравляло ему всю его жизнь. При всей влюбчивости брачных пут он боялся смертельно и потому придумал «неземную любовь» к Полине Виардо. Это мистификация похлеще Черубины де Габриак! То, что было между ними, сейчас бы назвали обоюдовыгодным пиаром, она была ему ширмой, прикрывающей его комплексы, а он для неё необходимой рекламой – и только. Судьба его при внешнем благополучии сложилась почти трагически, как и его творчество. Литература его – цепь маленьких трагедий, нет, не пушкинских, не шекспировских, а тихих, каждодневных, рутинных, к которым люди привыкают и даже постепенно начинают считать их нормой, и в этой связи он невероятно современен. Все персонажи несчастны, нет счастливых концов, нет счастливой любви, нет возможности реализовать свои творческие устремления, по сути, полный пессимизм, немного подкрашенный изумительной красоты русским языком и чудным описанием природы.

Думал ли Иван Сергеевич, что его двухсотлетний юбилей породит в Орле настоящую дуэль между двумя непримиримыми его ценителями – г-ном Грымовым и г-жой Шарёнковой. Когда-то они были в одной лодке и даже вместе пытались утопить Муму, но потом или кошка пробежала между ними, или что покрупнее, но теперь из соратников они превратились в категорических соперников со всеми вытекающими последствиями. В копилке Грымова множество бессмысленных предложений, уже упомянутых мной в предыдущей статье. За Шарёнковой – её фонд «Культурное движение», который уместнее было бы назвать «антикультурный застой». Фонд этот с упорством, достойным лучшего применения, планомерно уродует город. Желание погреться в лучах славы известных писателей не ново и, думаю, всем понятно. А вот вспомнить, что творчество – это создание нового качества, как-то недосуг. И что дизайн относится к творческим профессиям – тоже, да и заодно, чем творчество отличается от тиража. Вообще, думать об этом вредно для здоровья. Гораздо проще пойти по пути механического и, к сожалению, бездарного внедрения случайных открыток и фотографий на стены домов, нисколько не задумываясь над тем, как они связываются с архитектурой. Роспись, вообще-то, довольно мощное средство для того, чтобы усилить достоинства архитектуры или скрыть её недостатки. Тут, как раз, всё случайно, а если что и подчёркивается, так это недостатки. Вершиной этого кошмара по праву можно считать облезлую картинку, посвященную Крыму. Подписаться под этим позором, а заодно и подставить губернатора,может только самодовольный дилетант. Впрочем, это неудивительно, Е.В. Шаренкова уже давно ничего не делает сама, только раздаёт указания. А в этом случае, как известно, профессиональные навыки уходят. Творчество не лифт, который можно остановить на любом этаже и какое-то время там посидеть, – тут, если ты не едешь вверх, то неизбежно съезжаешь вниз. Елена Викторовна уже давно дизайнер номинальный, по наличию билета, так же, как, впрочем, и заслуженный художник.

Тем временем, по непроверенным данным, Ю.В. Грымов вознамерился пойти в народ собирать материал для диссертации «Влияние оскароносных фильмов на повышение надоев крупного рогатого скота». Так, глядишь, и в минкульт попадёт. А вот с субботником ему, судя по всему, не повезло. Если Шаренковой удалось в компании областных чиновников просто убрать тургеневский бережок, то провозглашенные Грымовым наполеоновские планы по благоустройству литературного квартала тихо провалились – ему досталась только кучка сухих листьев да попавшее в немилость вполне здоровое дерево, которое советник самолично спилил. Интересно, было ли у него на это разрешение? Известно, что с 2016 г. «Литературный квартал» внесён в единый реестр памятников истории и культуры народов РФ, а это значит, что на его территории нельзя производить вырубку и что-либо строить, даже литературное кафе, а не то что макетную безвкусицу. Почему-то с памятниками в Орле невезуха! Недавно узнаю, что дома по ул. С.-Щедрина, 5–7, включённые в реестр, оказываются бесхозным имуществом, они нигде не состоят на балансе, иными словами, городу они не принадлежат и никакого другого собственника у них нет и, скорее всего, на учёте в МУП УКХ… тоже не состоят, поэтому их никто не охраняет и охранять не будет. Ждём-с полного развала! Только и после него на этом месте будет лишь пустырь – ожидаемую всеми стоянку там тоже сделать будет нельзя!



Но особенно резал уши скрежет скрещенных шпаг в недавней «битве фирменных стилей». Первым на поле боя вышел Ю. Грымов. Широкой публике был представлен фирменный стиль школы олимпийского резерва во главе с тренером – неким И.С. Тургеневым. В этом контексте можно было даже обнаружить неплохие современные находки, непонятно только, какое всё это имело отношение к одноимённому писателю. После довольно жесткой критики этого «стиля» неожиданно проснулась «команда Шарёнковой» (выйти на честный поединок смелости не хватило) и явила миру свой «шедевр». Этот пасторально-сарафанный вариант, которому не хватает только пары голубков да коровок на лугу, ошарашивает своей убогой банальностью. Я понимаю людей, которые сгоряча и «в пику грымовскому варианту» решили, что этот «стиль» им понравился, видимо, сработал синдром привычности. Если слегка перефразировать Гамлета, то проще мириться со знакомым злом, чем к незнакомому стремиться. Здесь кроме скудости мысли много претензий к профессии – нарушены все законы композиции, всё разваливается на части, а в стандартный логотип можно с успехом вставить профиль Толстого или Гоголя, неважно. И завершается это всё «дыркой от бублика». Бедный Магритт! Вообще, возникает чёткое ощущение, что ни один из создателей брендбуков самого Тургенева не читал.

А битва «титанов» продолжается. Кто-то стал ремонтировать саркофаги на Ленинской, применяя (снова!) камень травертин – бывший главный архитектор почему-то «не знал», что его нельзя монтировать на холодную бетонную стену. Это хрупкий, гигроскопичный материал, он очень быстро разрушается под воздействием влаги и разницы температур. Им украшают только интерьеры и отапливаемые фасады. Странно всё это. Быть беде! И беда, похоже, не заставит себя ждать. Новый «гениальный» проект родился в глубине шарёнковского фонда. Он должен окончательно добить Ленинскую. Дело Вермишяна живёт и побеждает. К жутким, размещённым вне всякой системы саркофагам хотят подселить ещё и «дивной красоты» метрические цветочные арки (вероятно, с дорогой подсветкой), которые перекроют последнее достояние несчастной улицы – её перспективу с видом на Смоленский собор. Эти громоздкие, тяжёлые, безобразные сварные конструкции, сами по себе абсолютно ненужные в этом месте, ещё хуже будут смотреться зимой (вспомним железные тазики с еловыми ветвями!). А все вместе они станут отличной декорацией для фильмов ужасов! Хотелось бы ещё, уже в который раз, напомнить ретивым разрушителям, что эта улица – объект культурного наследия и перспектива является предметом охраны. Неужели новый взгляд на организацию городских пространств заключается в их полном уничтожении? Всё происходящее похоже на исполнение музыки Бетховена отбойным молотком! Как вы думаете, если бы улица могла говорить, что бы она сказала? Правильно, послала бы всех куда подальше нашим любимым, отборным, многоступенчатым матом! И была бы права. Поражает степень невежества тех, кто даёт на всю эту жуть разрешение. Разве непонятно, что городом должен заниматься квалифицированный архитектор под строгим надзором общественности, а не «дизайнер на доверии». Важно только не нарваться опять на какого-нибудь дипломированного дилетанта.

В начале своей орловской карьеры г-н Грымов клятвенно всех заверял, что привезёт в Орёл Гергиева с концертом для народа. Насмешил. Оказывается, народом у нас числятся чиновники всех уровней, а, судя по тому, что концерт был благотворительный, именно эта часть населения у нас самая нуждающаяся. Удивил также феноменальный вкус советника в выборе подарка для великого Гергиева. Единственное, что музыкант такого уровня мог сделать с ним, это где-нибудь интеллигентно его забыть. Чем ещё нас насмешит г-н Грымов, пока неясно, а вот г-жа Шаренкова наверняка будет возрождать конкурс «Тургеневская девушка». В этой связи хотелось бы напомнить, что тот романтический стереотип, к которому все привыкли и по которому делается кастинг, с написанным Тургеневым ничего общего не имеет. Вот слова Чехова: «Все женщины и девицы Тургенева невыносимы своей деланностью и фальшью. Лиза, Елена – это не русские девицы, а какие-то Пифии, вещающие, изобилующие претензиями не по чину». А вот Гумилёв: «Героини романов Тургенева, вы надменны, нежны и чисты (…) никогда никому не поверите, прежде чем не сочтёте, не смерите, никогда никуда не пойдёте, коль на карте путей не найдёте!» И, наконец, Довлатов: «… знаменитые тургеневские женщины вызывают любые чувства, кроме желания с ними познакомиться». Лиза Калитина – бренд, но не пример для подражания! Если мы начнём воспитывать девушек в духе так называемых тургеневских – человечество попросту вымрет.

Вся эта околотургеневская возня, в конце концов, породила у некой группы товарищей предложение учредить премию «Алмазный лапоть» за самое успешное разрушение городской среды. Сказано – сделано. В номинации «Хуже некуда» на неё были выдвинуты Ю. Грымов и Е. Шарёнкова. Жюри посчитало, что высокой награды достойны оба. В категории «любитель» премию получил г-н Ю. Грымов, а в категории «профессионал» премия единогласно присуждена г-же Е. Шарёнковой. Известно, что она обожает незаслуженные награды, и посему эта, вполне заслуженная, должна её особенно порадовать. Ура!!!

Людмила Парицкая,

гражданка России