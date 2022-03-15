Амчанам могут устроить «санаторий на дому»

Ежегодно около 50 амчан становятся участниками проекта«Санатория на дому». Новая форма стационарозамещающей технологии реализуется с июля 2019 года на базе Комплексного центра социального обслуживания населения города Мценска. Проект «Санаторий на дому» направлен на поддержание здоровья, активного образа жизни, психологического комфорта, улучшение самочувствия граждан пожилого возраста и инвалидов, не имеющих возможности по объективным причинам (состояние здоровья, отсутствие материальных средств и д.р.) получить оздоровительные услуги в санаторно-курортных учреждениях.

Инновационная технология реализуется в течение календарного года. Продолжительность курса — 18 рабочих дней. Услуги предоставляются в помещении центра и при необходимости на дому. Курс реабилитации включает комплекс оздоровительных упражнений, ароматерапию, фито-чай, массаж, курс физиотерапии, занятия на тренажерах. Амчане занимаются по индивидуальной программе, составленной после диагностики узких специалистов (врача, психолога, социального работника работе). В связи с пандемией короновируса услуги «Санатория на дому» предоставляются в малых группах с соблюдением социальной дистанции и применением мер индивидуальной защиты.