Анатолий Мишанов покидает правительство Орловской области

Первый заместитель председателя правительства Орловской области Анатолий Мишанов в ближайшее время покинет свой пост, стало известно «Орловским новостям» из собственных источников.

По данным «ОН», в настоящее время Мишанов находится в отпуске, после которого уйдет с должности. На место чиновника прочат нынешнего мэра Ливен Николая Злобина, который ранее уже работал в правительстве региона и курировал блок инфраструктуры. Источники отмечают, что соответствующее предложение Злобину уже поступило.

Анатолий Мишанов прибыл в Орел из Питера в 2016 году по приглашению Вадима Потомского. Специально для него в правительстве региона была введена новая должность – первый заместитель председателя. До приезда в регион Мишанов трудился в должности первого заместителя главы комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга. Местная пресса назвала его самым богатым чиновником Смольного.

В Орле Мишанов в том числе курировал департамент строительства, который является учредителем ГУП «Дорожная служба». Имя чиновника упоминается в небезызвестном письме работников предприятия президенту, в котором рассказывается, как «Дорожная служба» превратилась в «машину по «отмыву» и воровству бюджетных средств». Одним из семи сменяющих друг друга директоров предприятия был Игорь Мурсалов, работавший в Питере в одной рабочей группе с Мишановым. Позже КСП области сообщит, что к 1 января 2017 года кредиторская задолженность «Дорожной службы» составила 627,8 млн рублей.

Депутат Виталий Рыбаков называл Мишанова одним из бенефициаров строительства в Орле так называемого Банного моста. При этом депутат предостерегал врио губернатора Андрея Клычкова и призывал в данном случае не торопиться. «Необходимо внимательно изучить информацию о фирме-подрядчике (которая, кстати, тоже почему-то оказалась единственным участником конкурса), проанализировать, не является ли она звеном в коррупционной цепочке», — говорил он.

«Орловские новости»