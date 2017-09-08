Анатолий Мишанов покидает правительство Орловской области

Первый заместитель председателя правительства Орловской области Анатолий Мишанов в ближайшее время покинет свой пост, стало известно «Орловским новостям» из собственных источников.

По данным «ОН», в настоящее время Мишанов находится в отпуске, после которого уйдет с должности. На место чиновника прочат нынешнего мэра Ливен Николая Злобина, который ранее уже работал в правительстве региона и курировал блок инфраструктуры. Источники отмечают, что соответствующее предложение Злобину уже поступило.

Анатолий Мишанов прибыл в Орел из Питера в 2016 году по приглашению Вадима Потомского. Специально для него в правительстве региона была введена новая должность – первый заместитель председателя. До приезда в регион Мишанов трудился в должности первого заместителя главы комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга. Местная пресса назвала его самым богатым чиновником Смольного.

В Орле Мишанов в том числе курировал департамент строительства, который является учредителем ГУП «Дорожная служба». Имя чиновника упоминается в небезызвестном письме работников предприятия президенту, в котором рассказывается, как «Дорожная служба» превратилась в «машину по «отмыву» и воровству бюджетных средств». Одним из семи сменяющих друг друга директоров предприятия был Игорь Мурсалов, работавший в Питере в одной рабочей группе с Мишановым. Позже КСП области сообщит, что к 1 января 2017 года кредиторская задолженность «Дорожной службы» составила 627,8 млн рублей.

Депутат Виталий Рыбаков называл Мишанова одним из бенефициаров строительства в Орле так называемого Банного моста. При этом депутат предостерегал врио губернатора Андрея Клычкова и призывал в данном случае не торопиться. «Необходимо внимательно изучить информацию о фирме-подрядчике (которая, кстати, тоже почему-то оказалась единственным участником конкурса), проанализировать, не является ли она звеном в коррупционной цепочке», — говорил он.

«Орловские новости»

 

В этом году в Орле обещают отремонтировать 17 улиц
В выходные дни в Орловской области было задержано 47 пьяных водителей
В Орле появится еще одна часовня
Опубликовано 22 Янв 2018 в 16:08. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 41

Комментарии закрыты.

Обращение депутатов к жителям Орловской области после отставки Потомского


Невров: "Потомский, хватит доить область!"


Должки и корешки


Потомский, в отставку! Флешмоб в Орле 15.09.2017


Митинг против Вадима Потомского 08.09.2017


Игорь Рыбаков о фактическом запрете публичных мероприятий законопроектом Потомского


Депутаты Елесин С. и Коновалов И. выступили против взятия кредита в 500 млн рублей


Депутатов не пускают в здание облправительства


По Орлу провезли топиарного "Шрэка"


КАК МИМО ЛЁТНОЕ ВИДЕНЬЕ


ОШИБКА ПРЕЗИДЕНТА


Депутат Виталий Рыбаков проверил состояние дорог города Орла


ГАРАНТ НА КРОВИ


Игорь Рыбаков требует ответов на заседании облсовета 28.04.2017


ПЕЙЗАЖ ПОСЛЕ БИТВЫ


Капитан Вадим Потомский пытается ответить на неудобные вопросы


СЪЕШЬ ПИРОЖОК


КАК ЭТО ЧАСТО НЕ СОВПАДАЕТ.


НЕ ПО ПОНЯТИЯМ.


ПРИГОВОР ДОРОЖЕ ДЕНЕГ.


ОШИБКА РЕЗИДЕНТА.


Жил отважный капитан.


Вадима Потомского поздравляют с 23 февраля.


Потомский подполковник


Парня в горы тяни рискни


Поздравление для
Вадима Потомского
с Новым годом!


Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"