Андрей Клычков назвал Орловщину «свиным» регионом

В коридорах Гайдаровского форума, на котором губернатор Орловской области Андрей Клычков выступал в качестве эксперта, он заверил журналиста «Политики Сегодня», что цены на куриные яйца в Орловском регионе растут по объективным причинам, но дальнейшего подорожания продукта он бы не хотел.

-Мы вообще не куриный регион, мы больше свиной, — сказал Андрей Клычков. — И что вы имеете в виду под ростом цен? Мы же не от нуля на двадцать рублей растем. На это есть объективные причины. Что касается дальнейшего роста цен на куриные яйца… Я бы не хотел этого.

По данным Росстата, за 2018 год средняя стоимость десятка куриных яиц в Орловской области выросла на 28,3%. Это один из самых высоких показателей в стране.

Напомним, наладить производство куриного яйца на Орловщине обещал еще экс-губернатор Потомский. Однако этого не произошло. И именно по этой «объективной» причине цены на куриные яйца в Орловском регионе бьют все мыслимые рекорды. Более того, в 2016 году в кулуарах агропромышленной выставки «Золотая осень» предшественник Клычкова заявлял о том, что Орловская область может сделать значительный рывок в производстве мяса птицы… посредством Знаменского селекционно-генетического центра (СГЦ), который, к слову, является производителем и поставщиком генетики для свиноводства. Об этом своем намерении он сообщил Дмитрию Медведеву. Также, по информации «ОС», Потомский сравнил количество свиней, имеющихся в СГЦ, с количеством жителей города Орла.