Андрей Клычков снова попал в число губернаторов-мишеней

«Клуб регионов» опубликовал июньский рейтинг «губернаторов-мишеней». Как пишет издание, затянувшийся «медовый месяц» после инаугурации президента закончился, правительство и аппарат президента утверждены, кандидаты на губернаторские выборы почти все утверждены, поэтому конфликты и критика стали вылезать наружу все чаще. Единственным сдерживающим фактором стал чемпионат мира по футболу, но таковым оказался лишь для некоторых регионов.

«Неразгаданной загадкой для экспертов остается врио губернатора Орловской области Андрей Клычков. Вроде бы нет в регионе влиятельных бизнес-кланов, как в Башкирии, нет противостоящей политической элиты с армией «серых кардиналов», как в Екатеринбурге или Иркутске, и цен на землю, как в Московской области, нет. И конкурентов у него нет, таких как публицист Максим Шевченко во Владимире. Даже из Кремля нетривиально дали понять, что Орловщина достанется коммунисту Клычкову, и включили «зеленый свет» на всю предвыборную дорогу. Но стабильно по-прежнему Андрей Клычков остается на верхних позициях рейтинга «мишеней». При таком карт-бланше постоянно получать залпы критики… для такого нужно иметь талант. Особенно когда критика из месяца в месяц касается, например, роскошного образа жизни или невыполненных обещаний… Видимо, это диагноз», — констатирует издание.

Как пишет «Клуб регионов» Андрей Клычков 8 раз попадал под залпы критики. Во-первых, единственным реальным противником действующего врио Андрея Клычкова стал депутат областного совета Виталий Рыбаков. Клычков выступал за честные и демократические выборы, однако параллельно с этим на Виталия Рыбакова было возбуждено уголовное дело.

Во-вторых, орловский депутат Евгений Косогов высказался против строительства завода ПВХ-покрытий.

В-третьих, «МК-Черноземье» раскритиковал политику Андрея Клычкова. Издание отметило неоднозначные кадровые решения, роскошный образ жизни и недавний скандал в связи с поездкой на ПМЭФ-2018.

В-четвертых, по мнению активистов движения «Без ям Орловщина», Андрей Клычков не может обеспечить достаточный контроль за состоянием дорог региона.

В-пятых, депутат Орловского облсовета Виталий Рыбаков намерен жаловаться в ЦИК на способ сбора подписей в поддержку врио губернатора Андрея Клычкова, который осуществляется с помощью административного ресурса.

В-шестых, «Новые известия» в обзорном материале о содержании чиновников и депутатов упрекают Андрея Клычкова в «излишествах», которые свойственны члену КПРФ.

В-седьмых, Виталий Рыбаков направил запросы главе МВД России Владимиру Колокольцеву и руководителю СКР Александру Бастрыкину с просьбой проверить бывшую начальницу отдела информполитики областной администрации Наталью Рожкову.

В-восьмых, Клычков подписал соглашение с инвестором о строительстве Западного обхода города Орла, инвестором выступит ЗАО «Русская холдинговая компания». По сведениям об основном и дополнительных видах деятельности, ЗАО «РХК» с уставным капиталом чуть более 647 млн руб., зарегистрированное в Москве в ноябре 2002г., занимается вложениями в ценные бумаги, предоставлением прочих финансовых услуг, подготовкой к продаже собственного недвижимого имущества, исследованием конъюнктуры рынка и изучением общественного мнения, но никак не дорожным строительством;

И на закуску — Мценский завод по обработке цветных металлов через суд добился от областных властей выдачи разрешения на ввод предприятия в эксплуатацию. Конфликт инвесторов МЗОЦМ с местными чиновниками начался еще при губернаторе Потомском. При этом местные СМИ упрекают нынешнего врио Андрея Клычкова в том, что он не вмешался в конфликт и вообще им не интересовался, несмотря на резонанс дела.