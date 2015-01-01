Андрей Клычков занял 69 место в национальном рейтинге губернаторов

Центр информационных коммуникаций «Рейтинг», в рамках проекта «Национальный рейтинг», опубликовал очередное исследование, посвящённое оценке деятельности глав субъектов Российской Федерации за май-июнь. Результаты рейтинга получены на основании заочного анкетирования, заочных и очных опросов представителей экспертного сообщества. При этом авторы исследования утверждают, что опрашивали людей абсолютно разных с профессиональной точки зрения. Таким образом, в «Национальном рейтинге губернаторов» был задействован максимально широкий круг экспертов самой широкой профессиональной и социальной принадлежности. Такой их состав позволяет сделать результаты исследования наиболее демократичными, наиболее приближенными к мнению «простых людей» с понятной поправкой на большую информированность и способность к анализу представителей экспертного сообщества.

Анкеты, рассылаемые экспертам, не только дают им возможность формально оценить работу того или иного регионального главы, но и предлагают обосновывать свои выводы. Подобные обоснования позволяют более детально выявить причины успеха или неудачи тех или иных руководителей субъектов РФ. Кстати, издатели периодически предоставляют слово и тем экспертам, позиция которых противоречит общим выводам исследования. Порой на страницах рейтинга одновременно высказываются эксперты, представляющие прямо противоположные мнения. Подобная практика является осознанной и позволяет публично представить максимально широкий спектр мнений сообщества. В этот раз по орловскому врио губернатора высказался лишь один эксперт директор Коммуникационного агентства «МаркеловГрупп» Сергей Маркелов.

«Бывший депутат Московской городской Думы, а теперь губернатор Орловской области Андрей Клычков де-юре входит в избирательную кампанию за пост главы региона, который он де-факто занимает. Безусловно, федеральный центр несет ответственность за эту кампанию, поэтому кандидатуру Клычкова поддержала партия власти «Единая Россия», несмотря на то, что сам кандидат — представитель КПРФ. Молодой губернатор не слишком умудрён в тонкостях управления. Он и не экономист, и не политик: два года депутатства в гордуме — не ахти какой опыт для нынешнего амплуа Клычкова. Возможно поэтому ярких достижений за ним не значится. Губернатор осторожен и не слишком инициативен: его положение к этому обязывает.

Орловская область под началом Андрея Клычкова находится в инерционных процессах, как политических, так и экономических. Это значит, что губернатор выполняет все ритуальные вещи, которые он призван выполнять. Не более. Всё здесь осталось также, как и было при губернаторе Вадиме Потомском (в том числе и долги области). Ситуация напоминает обычную смену машиниста в поезде под названием Орловщина — машинист Клычков сменил машиниста Потомского.

Тем не менее, предстоящие выборы обещают интригу — орловская оппозиция выдвигает против Клычкова последовательного критика власти, депутата областной Думы Виталия Рыбакова. И ему будет за что зацепиться в диалоге с официальным кандидатом. Инсайдерские опросы местных чиновников показывают их скептическое отношение к компетенции господина Клычкова. Прямым текстом опрошенные подчёркивают, что главная беда Клычкова в том, что «он не знает, чем заняться». Совещания, заседания, попытки переговоров с инвесторами (по сельскому хозяйству и переработке) выглядят блёкло на фоне широко обсуждаемых подробностей поездки Клычкова на Санкт-Петербургский экономический форум: всех интересует на каком самолете летал глава и сколько это стоило?

Информационное обеспечение деятельности врио явно проседает. Судя по ротациям, которые случились в орловской администрации уже при Клычкове, можно сделать вывод, что уходят люди, которые могли бы и должны были заниматься коммуникациями губернатора. Но люди не выдерживают — стало не интересно, тесно, а кому-то и боязно: не свалят ли потом всю ответственность за чужие промахи.

Оппозиция смело «тренирует» врио губернатора. Депутаты Облдумы в лоб задают неудобные вопросы о том, «как же так получилось — обещали прозрачную политику на входе, а наблюдаем включенный административный ресурс». Один из депутатов так и спросил: почему глав районов начинают ориентировать на сбор подписей только в пользу официального кандидата?

Клычков в спор не вступает, возможно, по совету федералов. Потому что из конфликта с местными он вряд ли выйдет победителем. Позиция Клычкова понятна: меня поставили федералы, и пусть они меня и ведут дальше. По сути, это сейчас и происходит.

Никаких революционных прорывов, к которым призывает регионалов президент Владимир Путин, в Орловской области нет и в ближайшее время не ожидается. Работают в своём режиме точечные проекты, которые курирует федеральный центр — оборонные, айтишные.

Маленькая Орловская область, традиционно принадлежащая «красному поясу», не слишком интересна федералам. Ну и Андрей Клычков явно не губернатор прорывов. Коммунисты, которые вполне могут быть разочарованы таким своим протеже, скорее всего, выскажут своё мнение Клычкову в рамках выборной компании. Но, думаю, вряд ли это помешает ему избраться. Поэтому он может сидеть спокойно. Он будет губернатором, будет что- то понемножку делать. Возможно, благодаря вниманию Сергея Собянина, который, по некоторой информации, взял Орловскую область под свой патронаж, здесь могут появиться какие-то весомые инвесторы и масштабные проекты», — отмечает Сергей Маркелов.