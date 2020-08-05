5 августа 2020



Андрей Куцын: «Парад лицемерия и логика наказания»

№28 (607) от 5 августа 2020 г.

Накануне Дня города в Орле произошло долгожданное событие: после затянувшегося ремонта открыли мост Дружбы. Церемонию открытия, как водится, с перерезанием ленточек и самопиаром чиновников, превратили в пафосный парад. Депутат Орловского горсовета, руководитель фракции ЛДПР Андрей Куцын назвал его парадом лицемерия.

«Вчера с помпой открыли один из орловских долгостроев – мост Дружбы народов в Орле, — написал Куцын на своей странице в соцсети ВК. — Важными чиновниками было сказано много красивых слов, полных пафоса и гордости за сданный объект. И, кажется, все забыли, сколько скандалов было связано с достаточно банальной реконструкцией, затянувшейся на многие месяцы. Тут и многочасовые пробки, в которых вынужденно стояли жители, и проблемы с конкурсами и сменой подрядчиков, и мусор на дне реки и т.д. Многие жители называли этот мост маркером бездарности и глупости городских и областных чиновников.

И вот – открытие. Но какие-то спорные чувства в душе у меня взыграли. С одной стороны, наконец-то людям будем удобнее и комфортнее передвигаться по городу. А с другой стороны, вызвало изумление наличие толп людей, «случайно» принесших с собой российские флаги и собравшихся в середине рабочего дня на мосту. Как будто для массовки. Понятно, хочется же создать чиновникам атмосферу праздника и народного одобрения. А буквально вчера вышли новости о продлении в Орловской области так называемого режима самоизоляции, масочного режима, и т.д.

А накануне, субботним днем, в Орле, прямо на центральной площади полицейские задержали гражданского активиста, вышедшего в одиночный пикет для выражения своей гражданской позиции. Конечно, ведь именно он — одинокий пикетчик нарушает законы и способствует распространению коронавирусной инфекции, а не толпы людей, тесно стоящие на мосту в угоду правящей братии! За что и получит свой штраф в 10 тысяч рублей, если суд решит.

Вот такая логика: кто-то получает свой штраф, а кто-то красивые кадры и не менее радужный отчет. А все хотели как лучше! Удивительно, но сейчас в период выборной кампании нельзя проводить любые политические акции, митинги и пикеты. По крайней мере, любой оппозиции и несогласным с действиями властей. Нас в ЛДПР в последние годы отправляла городская администрация митинговать на Химмаш, а теперь просто нельзя ничего провести! Двойные стандарты никто не отменял: друзьям – всё, врагам – закон. Так и живем».

 

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Опубликовано 05 Авг 2020 в 15:19. В рубриках: Персона. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 67

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