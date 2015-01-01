Андрей Усиков: Новые светильники, не соответствующие нормам, комиссия принимать не будет

На рабочем совещании в администрации города снова была затронута тема энергосервисного контракта в Орле. Сити-менеджер Андрей Усиков отметил, что продолжают поступать жалобы на недостаточное освещение городских улиц. При этом глава города подчеркнул, что принимать те улицы, где освещение недотягивает до нормативов — нельзя.

-Пока подрядчик не устранит все недочеты и не приведёт освещение согласно нормам, не принимать работу. А если они («Ростелеком» — прим. ред.) не могут, пусть старые светильники возвращают на место. Проведем еще один конкурс и найдем фирму, которая заменит светильники по нормативам, — рассказал Андрей Усиков.

Напомним, проблемы начались после того, как значительная часть работ по замене неэффективного уличного освещения на экономичное светодиодное в городе уже была выполнена. На этапе проекта никто не обратил внимания на такую существенную деталь, что по условиям контракта светильники вешаются на существующие опоры. Между тем, в городе есть участки, где расстояние между столбами превышает нормативы. В частности, это произошло на улицах, где светильники крепятся на опорах контактной линии троллейбусов. Там расстояние между столбами настолько велико, что на дороге образуется «зебра» из светлых и темных полос. Замеры, проведенные независимой лабораторией, показали недостаточный уровень освещенности на очень многих улицах областного центра.

Аналогичные энергосервисные контракты в этом году планируется заключить еще в ряде городов и районов Орловской области. Однако, пока не уточняется — будет ли учтен печальный опыт Орла, чтобы другие муниципалитеты не наступали на те же грабли.