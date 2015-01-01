Андрей Усиков пообещал работникам предприятия сохранить «Зеленстрой»

Глава администрации города Андрей Усиков встретился с работниками МУП «Зеленстрой» и рассказал рабочим позицию городских властей в отношении ситуации, сложившейся на предприятии, а также обозначил меры по выводу его из кризиса. Напомним, размер обязательств предприятия составляет свыше 28 млн рублей.

Заместителю главы городской администрации Артему Митасову поручено взять под контроль взаимодействие в этом вопросе и разработать антикризисную программу. Уже в марте ее представят депутатам Орловского горсовета. Несколько облегчить положение поможет муниципальный контракт на 19 млн рублей, выигранный предприятием на торгах. Первые перечисления МУП получит уже на следующей неделе, — сообщили в пресс-службе городской администрации. Хотя ранее на заседании комитета горсовета прозвучала информация, что деньги по контракту поступят только по факту выполнения работ.

Со своей стороны и на предприятии проводят реорганизацию подразделений, ввели временные отпуска, занимаются оптимизацией логистики, чтобы сократить транспортные расходы, усилили работу коммерческого отдела, планируют увеличить прибыль от сдачи техники в аренду, и др. Ожидаемый эффект от подобный действий составит свыше 7 млн рублей. Предусмотрены мероприятия и по реструктуризации долгов.

Город будет прояснять историю наращивания долгов. По поручению мэра Орла Василия Новикова на предприятие с проверкой выйдет контрольно-счетная палата.