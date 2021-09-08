Аномалии XXI века

№31 от 8 сентября 2021 г.

Потрясающую историю рассказали «Орловской среде» жители дома №6 Б по улице Красина. Дом 1962 года постройки расположен в нескольких метрах от центральной улицы Комсомольской (прямо за остановкой «Музей-диорама»). При этом двухэтажка лишена основных благ цивилизации. Здесь нет ни водопровода, ни канализации. Даже в проведении нормального скоростного интернета жителям отказали. И пока во всем мире стремительно развиваются цифровые и информационные технологии, на дороги выходят беспилотные автомобили, в Орле люди мечтают о… водопроводе.

Обращения граждан в соответствующие инстанции ни к чему не привели. Людям прислали фантастическую отписку о том, что протянуть трубу к дому вообще никак невозможно. При этом в соседней пятиэтажке вода есть. В расположенном чуть далее частном секторе с водопроводом тоже все в порядке. И только заколдованное место под домом №6Б никак не дает решить такую сложную задачу, как прокладка нескольких метров трубы. Но больше всего местных жителей поражает тот факт, что географическая аномалия, которая мешает провести водовод к их дому, почему-то не помешала протянуть трубы отопления. То есть по трубам отопления вода течет прекрасно, а вот чтобы люди могли помыться и постирать — вообще никак. Канализация тоже остается несбыточной мечтой.

В довершение ко всем бедам управляющая компания, которая обслуживает дом, находится в стадии банкротства, поэтому даже обслуживание дома поставлено под вопрос. Людям приходят квитанции, но поскольку по факту дом не обслуживается, то и жильцы не хотят платить за услуги, которых нет. На носу очередной отопительный сезон. Совершенная безнадега происходит не в каком-то богом забытом медвежьем углу, а практически в самом центре региональной столицы. И вишенка на торте: дом признали аварийным и подлежащим расселению. Но потом произошло очередное «чудо»: через какое-то время дом №6Б опять стал вполне пригодным для дальнейшего проживания. Так что расселение жильцам уже не грозит. И все же они надеются, что власти перестанут слать отписки в ответ на их обращения, а вместо этого найдут возможность протянуть трубы и обеспечить жителей в 21 веке водопроводом и канализацией. Тем более, что речь идет не о небоскребе с тысячами жильцов, а о двухэтажке на 8 квартир.