Аномально жаркий сентябрь 2018-го ставит рекорды

Из-за аномально жаркой погоды в сентябре 2018 года уже поставлено 5 температурных рекордов. С момента начала наблюдений самыми жаркими выдались: 1,2, 5, 11 и 13 сентября. Кроме того, самая высокая температура воздуха для первого осеннего месяца была зафиксирована 2 сентября — в этот день столбики термометров поднялись до отметки +31.3°. В целом месяц оказался на 5,6 градуса жарче, чем положено. Впрочем, в выходные характер погоды изменится. Уже в воскресенье орловцев ждут дожди, а со следующей недели температура вернется к нормальным для сентября значениям. Кстати, дожди очень необходимы — пока на иссохшуюся орловскую землю вылилось лишь половина месячной нормы осадков, — сообщает сайт «Погода и климат».