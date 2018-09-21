21 сентября 2018



Аномально жаркий сентябрь 2018-го ставит рекорды

Из-за аномально жаркой погоды в сентябре 2018 года уже поставлено 5 температурных рекордов. С момента начала наблюдений самыми жаркими выдались: 1,2, 5, 11 и 13 сентября. Кроме того, самая высокая температура воздуха для первого осеннего месяца была зафиксирована 2 сентября — в этот день столбики термометров поднялись до отметки +31.3°. В целом месяц оказался на 5,6 градуса жарче, чем положено. Впрочем, в выходные характер погоды изменится. Уже в воскресенье орловцев ждут дожди, а со следующей недели температура вернется к нормальным для сентября значениям. Кстати, дожди очень необходимы — пока на иссохшуюся орловскую землю вылилось лишь половина месячной нормы осадков, — сообщает сайт «Погода и климат».

 

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Опубликовано 21 Сен 2018 в 16:02. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 16

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