19 июня 2019



Антимонопольщики наказали МТС за скрытые условия «тарифища»

ФАС России оштрафовала МТС за рекламу с «Тарифищем». Как пояснили в ведомстве, в рекламе ПАО «МТС» скрыла от потребителей, что тариф действует только в зоне покрытия оператора, а не по всей России. Штраф составил 100 тысяч рублей.

Поводом для вмешательства УФАС стало распространение по всей стране рекламы тарифа «Тарифище» на телевидении, радио и рекламных конструкциях с августа по ноябрь 2018 года. Комиссия службы пришла к выводу, что рекламные сообщения формируют у потребителей представление о том, что тариф действует на всей территории РФ без исключения. А важная информация о том, что тариф действовал только в зоне покрытия мобильного оператора, но не по всей территории Российской Федерации, в рекламе отсутствует. На основании этого реклама признана вводящей в заблуждение, поскольку часть существенной информации в ней отсутствует.

 

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Опубликовано 19 Июн 2019 в 16:56. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 21

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