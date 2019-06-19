Антимонопольщики наказали МТС за скрытые условия «тарифища»

ФАС России оштрафовала МТС за рекламу с «Тарифищем». Как пояснили в ведомстве, в рекламе ПАО «МТС» скрыла от потребителей, что тариф действует только в зоне покрытия оператора, а не по всей России. Штраф составил 100 тысяч рублей.

Поводом для вмешательства УФАС стало распространение по всей стране рекламы тарифа «Тарифище» на телевидении, радио и рекламных конструкциях с августа по ноябрь 2018 года. Комиссия службы пришла к выводу, что рекламные сообщения формируют у потребителей представление о том, что тариф действует на всей территории РФ без исключения. А важная информация о том, что тариф действовал только в зоне покрытия мобильного оператора, но не по всей территории Российской Федерации, в рекламе отсутствует. На основании этого реклама признана вводящей в заблуждение, поскольку часть существенной информации в ней отсутствует.