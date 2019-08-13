13 августа 2019



Антимонопольщики наказали «Орёлгосзаказчик» за укрупнение закупок и ограничение конкуренции

«Орёлгосзаказчик» проиграл апелляцию к УФАС за ранее наложенное наказание. Подробности дела напомнили в пресс-службе УФАС. «Орёлгосзаказчик» был признан виновным в нарушении закона «О защите конкуренции». Речь шла об укрупнении закупок, путем объединения в каждую из них (аукционы по содержанию автомобильных дорог Орловской области) нескольких технологически и функционально не связанных трасс.

Предметом закупок являлось выполнение работ на 389 объектах, расположенных в различных административных районах Орловской области. Победителем всех аукционов признано ГУП ОО «Дорожная служба». Однако УФАС обратило внимание, что в каждую из закупок были включены различные дороги (в том числе как региональные так и межмуниципальные), расположенные в разных районах области. Установленные КУ ОО «Орелгосзаказчик» размеры обеспечения заявок на участие в этих аукционах и размеры обеспечения исполнения контрактов являлись значительными, что влияло на количество участников аукционов. Формирование закупок подобным образом исключает возможность участия в торгах организаций, заинтересованных в выполнении государственного контракта только в одном административном районе, ограничивает доступ к участию в аукционах субъектов малого и среднего предпринимательства, — посчитали в ведомстве.

В ходе рассмотрения дела были запрошены конкуренты ГУП ОО «Дорожная служба» и выяснилось, что если бы аукционы проводились по содержанию дорог только одного района, то гораздо больше хозяйствующих субъектов получило бы возможность выполнить этот контракт.

Важная деталь — в ходе рассмотрения дела (до момента вынесения решения) КУ ОО «Орелгосзаказчик» при проведении новых аукционов по содержанию автомобильных дорог Орловской области, разукрупнило проводимые ранее закупки, и провело 7 новых аукционов. Поэтому предписание об устранении нарушений УФАС не выдавалось. В настоящее время рассматривается вопрос о привлечении должностных лиц КУ ОО «Орелгосзаказчик» к административной ответственности за нарушение антимонопольного законодательства.

 

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Опубликовано 13 Авг 2019 в 13:23. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 18

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