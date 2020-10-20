20 октября 2020



Антирекорд: 169 новых случаев COVID-19 выявлены в Орловской области

По информации федерального оперативного штаба, по состоянию на 20 октября в регионе зарегистрированы 10 653 случая заболевания коронавирусом. Общее число больных в Орловской области составляет 2429 человек, выздоровели 8080 человек. 144 пациента с коронавирусной инфекцией скончались.

Также сегодня стало известно, что в Орловскую область закупят три новые ПЦР-лаборатории для тестирования на COVID-19 — они будут развернуты на базе Ливенской ЦРБ, Больницы скорой медицинской помощи им. Н.А. Семашко и областной клинической больницы. Это даст возможность дополнительно увеличить количество тестов как минимум на 1,5 тысячи в сутки и снизить нагрузку на существующие лаборатории.

Что касается мест в больницах, то в области развернуто 1178 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Сегодня планируется запустить еще 40 коек в Покровской ЦРБ, также идет подготовка по развертыванию 140 коек на базе Кромской ЦРБ. Свободный коечный фонд составляет порядка 10%, — заявил руководитель областного депздрава Иван Залогин.

Отвечая на вопрос о трех главных причинах смертности в регионе в 2019 и 2020 годах, Иван Залогин отметил, что они одни и те же. Это сердечно-сосудистые заболевания, онкология и заболевания органов пищеварения. Коронавирусная инфекция пока не попала в тройку лидеров смертности орловцев.

 

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Опубликовано 20 Окт 2020 в 16:58. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 15

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