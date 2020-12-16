Антитела к новой коронавирусной инфекции выявлены более чем у 7,5 тысячи орловчан

По информации руководителя Управления Роспотребнадзора по Орловской области Александра Румянцева, в Орловском регионе проведено свыше 40,1 тысячи серологических исследований на антитела к новой коронавирусной инфекции. По их результатам антитела (IgG r Sars-Cov-2) выявлены более чем у 7,5 тысячи орловцев (18,8% протестированных).

Всего на новую коронавирусную инфекцию проведено свыше 353 тысяч исследований, в том числе Центром гигиены и эпидемиологии в Орловской области — более 180,3 тыс.

Пять лабораторий государственных медицинских организаций провели более 125,3 тыс. исследований: Городская больница им. С. П. Боткина – свыше 39,3 тыс., НКМЦ им. З.И. Круглой – более 33 тыс., Орловский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными болезнями – 28,1 тыс., Орловская станция переливания крови – свыше 5 тыс., Орловский противотуберкулезный диспансер – более 19,7 тыс. исследований.

Лабораторией Медико-санитарной части №57 Федеральной службы исполнения наказаний проведено более 3,4 тыс. лабораторных исследований, лабораторией Орловской психиатрической больницы – свыше 500.

Также исследования на коронавирус проводят частные лаборатории: ООО «СанаТест» — почти 17 тыс. лабораторных исследований, ООО «НПФ «Хеликс» — 14,6 тыс., ООО «Лаборатория Гемотест» 1,6 тыс., ООО Компания «Новые медицинские технологии» — почти 10,2 тыс. исследований, сообщает администрация Орловской области.