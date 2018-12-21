21 декабря 2018



АО АИЖК Орловской области может быть признано банкротом?

Как стало известно «Орловской среде» из собственных источников, руководство АО АИЖК Орловской области обратилось в Арбитражный суд о признании организации банкротом. Дело на сайте суда пока не зарегистрировано. Оперативно подтвердить или опровергнуть эту информацию нам не удалось. Надеемся, нам удастся получить комментарии в течение дня.

Как ранее сообщали наши коллеги с сайта РИА57, ПАО «Сбербанк России» подало иск в арбитражный суд к АО «Агентство ипотечного жилищного кредитования Орловской области» и аффилированным с ним ООО «АСК Инжиниринг», ООО «Зеленый берег». Банк хочет взыскать 115 млн руб. Иск еще не принят к производству. Параллельно рассматривается иск ООО «Митэс» о банкротстве АИЖК Орловской области. Компания работала на объекте на улице Панчука в Орле, однако не получила расчет. Очередное заседание по делу назначено на 21 января 2019 года, — сообщает РИА57.

 

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Опубликовано 21 Дек 2018 в 12:11. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 11

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