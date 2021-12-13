13 декабря 2021



«АПК Юность» оштрафовали на 410 тыс. рублей за свалку на сельхозземлях

ООО «АПК «Юность» крупно оштрафовано за свалку ТБО и зерноотходов  на землях сельскохозяйственного назначения в Должанском районе Орловской области.

В сентябре 2021 года при проведении выездного обследования земель сельскохозяйственного назначения в Должанском районе Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям установило факт складирования зерноотходов на земельном участке сельхозназначения в границах Вышне-Ольшанского сельского поселения на площади 0,18 га.

Кроме того, в непосредственной близости от навалов зерноотходов специалисты обнаружили  свалку бытовых отходов площадью 109 кв. м и зарастание части участка сорной травянистой растительностью.

Согласно выписке из ЕГРН указанный земельный участок принадлежит ООО «АПК «Юность» на праве собственности.

По данному факту в отношении правообладателя земельного участка проведена внеплановая проверка.

По результатам проверки в декабре 2021 года Управление Россельхознадзора  привлекло ООО «АПК «Юность» к административной ответственности по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ в виде штрафа в размере 410 тыс. рублей.

В целях введения земельного участка в сельскохозяйственный оборот нарушителю выдано соответствующее предписание.

По информации пресс-службы ТУ Россельхознадзора

 

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Опубликовано 13 Дек 2021 в 14:53. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 24

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