«АПК Юность» оштрафовали на 410 тыс. рублей за свалку на сельхозземлях

ООО «АПК «Юность» крупно оштрафовано за свалку ТБО и зерноотходов на землях сельскохозяйственного назначения в Должанском районе Орловской области.

В сентябре 2021 года при проведении выездного обследования земель сельскохозяйственного назначения в Должанском районе Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям установило факт складирования зерноотходов на земельном участке сельхозназначения в границах Вышне-Ольшанского сельского поселения на площади 0,18 га.

Кроме того, в непосредственной близости от навалов зерноотходов специалисты обнаружили свалку бытовых отходов площадью 109 кв. м и зарастание части участка сорной травянистой растительностью.

Согласно выписке из ЕГРН указанный земельный участок принадлежит ООО «АПК «Юность» на праве собственности.

По данному факту в отношении правообладателя земельного участка проведена внеплановая проверка.

По результатам проверки в декабре 2021 года Управление Россельхознадзора привлекло ООО «АПК «Юность» к административной ответственности по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ в виде штрафа в размере 410 тыс. рублей.

В целях введения земельного участка в сельскохозяйственный оборот нарушителю выдано соответствующее предписание.

По информации пресс-службы ТУ Россельхознадзора