АПЛ «Орел» вернется в состав ВМФ в первой половине 2017 года

В этом году в состав Подводных сил ВМФ после ремонта возвратятся три подводные лодки: атомные «Тула» и «Орел» и дизель-электрическая «Дмитров», — сообщает сайт «Защищать Россию».

Многоцелевая атомная подводная лодка «Орел» проекта 949А, ремонт которой находится на завершающем этапе на «Звездочке», вернется в состав Подводных сил в первом полугодии 2017 года. Тогда же вернется в строй и дизель-электрическая подлодка «Дмитров» проекта 877, проходящая ремонт на Кронштадтском морском заводе. Далее на ремонт предстоит встать атомоходу «Брянск».

Крейсер стратегического назначения «Тула» проекта 667 БДРМ вернется в строй в конце 2017 года. В феврале состоялся вывод этой лодки из эллинга северодвинского судозавода «Звездочка». Сейчас продолжаются ремонтные работы, которые будут завершены в четвертом квартале 2017-го, — пишет издание.

Атомный подводный ракетный крейсер К-266 «Орел», построенный по одному с АПЛ «Курск» проекту 949А «Антей», в 2013 году был поставлен на модернизацию. На подлодке должны были заменить валы гребных винтов. Кроме того, «Орел» получит новое ракетное вооружение и бортовую электронику. В частности, устаревшие противокорабельные ракеты П-700 «Гранит» заменили новыми сверхзвуковыми ракетами П-800 «Оникс».

Напомним, что касается «Орла», при его закладке в 1989 году оба вала, которые вращают винты, состояли из отдельных частей, скрепленных болтами и соединительными муфтами. Все части должны быть цельнолитыми, как на «Курске», но на «Орле» они полые. Внутрь засыпали кварцевый песок. По расчетам конструкторов, такие валы не должны уступать по прочности литым, но при этом легче, меньше шумят, стоят дешевле и проще в изготовлении», — приводит газета «Известия» слова источника в оборонно-промышленном комплексе.

По словам представителя ОПК, для полых валов требовались облегченные винты, однако их разработку не успели закончить до развала СССР. В итоге в 1992 году подлодку «Орел» спустили на воду с новыми линиями валов и старыми винтами. После передачи субмарины в ВМФ валы в местах крепления сильно искривились и начали тереться о стенки с характерным звуком. Это, в свою очередь, демаскировало подлодку. У американцев и англичан субмарина получила кличку «ревущая корова Баренцева моря». В 2001 году на подлодку решили поставить цельнолитые валы, снятые с затонувшей в августе 2000 года подлодки К-141 «Курск». Однако от повышенной шумности АПЛ «Орел» избавить не удалось.

Между тем, напомним, несчастья продолжают преследовать корабль-однофамилец нашего города. Так, 7 апреля 2015 года на подлодке произошел пожар. Загорелся резиновый утеплитель между легким и прочным корпусом подлодки после сварочных работ. Пожарным не удалось справиться с возгоранием. Было принято решение затопить субмарину. При пожаре подводной лодки никто не пострадал.