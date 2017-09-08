Апокалипсис с мотыгой

№36 (484) от 25 октября 2017 г.

О бедственном положении Шатиловской сельскохозяйственной опытной станции, на костях которой наши чиновники от АПК ежегодно устраивают пиар-пляски, наконец-то заговорили. То, о чем «Орловская среда» писала еще в марте 2017 года, публично озвучили на заседании аграрного комитета Орловского областного совета 18 октября 2017 года. Исполняющий обязанности директора Шатиловской СХОС Виктор Мазалов не только опроверг мифы об успешности опытной станции, но и возопил

к присутствующим с просьбой о помощи, предрекая грядущий апокалипсис научного учреждения со 120-летней историей.

Шатилово в красках и лицах

Напомним, до недавнего времени орловская общественность, созерцая сюжеты Первого областного телеканала о красочных форумах, проводимых зампредом по АПК Дмитрием Бутусовым в известном старинном селе Шатилово, пребывала во мнении, что и сама Шатиловская опытная станция являет собой современное аграрно-научное предприятие с давними историческими традициями и современными технологиями.

На открытии праздника, посвященного 120-летию Шатиловской СХОС, в июне 2016 года экс-губернатор Потомский говорил: «Успешная работа Шатиловской опытной станции убеждает в том, что Российская Федерация спокойно справится с обеспечением своей продовольственной безопасности». Он же: «В этом году мы отмечаем 120-летие Шатиловской опытной станции, которая является гордостью Орловщины. Она известна на весь мир…».

И если Потомский порой сам не ведал, что творил и тем более говорил, если он не вникал никаким боком в сферу АПК, то зампредседателя правительства области по АПК Бутусов был в курсе происходящего. Поэтому, предчувствуя недобрый разговор о скорбных делах сельскохозяйственной опытной станции, на фоне которой заработал не один десяток пунктов в рейтинге известности, демонстративно покинул заседание аграрного комитета ещё до выступления Виктора Мазалова.

Мы в очередной раз напомним Бутусову об истинной ситуации

в одном из старейших научных учреждений страны, «колыбели отечественного семеноводства».

На сегодняшний день в ФГБНУ «Шатиловская СХОС» работает 73 человека. По данным на 15 октября 2017 года, зерновых убрано на площади 1089 га (общая посевная площадь – 1403 га). На 15 октября посеяно 430 га озимых зерновых культур при плане 700 га.

По данным сайта Shatilovo.ru, станция имеет 3 506 га сельхозугодий,

из них 3 037 га пашни. По факту используется лишь 50 % пашни, однако

и такое использование эффективным не назовёшь, поскольку земли Шатиловки уже много лет не удобряются из-за отсутствия финансовых средств на покупку минеральных удобрений, нет денег на ГСМ. В хозяйстве ощущается острый дефицит сельскохозяйственной техники, необходимой для своевременного выполнения всего цикла работ: тракторов, прицепного инвентаря, зерноуборочных комбайнов. Опытные делянки приобретают благообразный вид и красоту к празднованию очередного Дня поля исключительно благодаря заботливым рукам рабочих и лаборантов станции, основным орудием которых являются мотыги.

Семяочистительное оборудование на станции – 50-х-60-х годов прошлого века, ветхое и небезопасное в эксплуатации.

Требуют экстренного ремонта лабораторные корпуса и подсобные помещения, разваливающиеся семенные склады. В аварийном состоянии находятся водопровод и водонапорная башня.

«Это не моя родная жена!»

Что же решили предпринять депутаты после выступления Мазалова? Их позиция, как выяснилось, мало отличается от бутусовской: станция федеральная, вот Москва пусть и думает, как её спасать. Согласитесь, позиция удобная: пиарить себя на фоне успехов федеральных научных учреждений, находящихся на территории региона, – это мы можем; гордиться сортами зернобобовых культур и гречихи института зернобобовых культур и Шатиловки – мы первые; вкушать прекрасные плоды селекции института плодово-ягодных культур – мы тоже не против, а вот помочь финансово и административно институтам, благодаря которым наш регион известен в России и за рубежом, – это забота федералов.

Ещё три года назад та же Шатиловка насчитывала более 500 голов крупного рогатого скота, в животноводстве работали люди, за счёт этого жили несколько новодеревеньковских сёл. Основной причиной ликвидации поголовья коров назвали лейкоз. Обещали, реализовав заражённое поголовье, закупить на эти деньги оздоровлённый скот. По факту же, от поголовья избавились, а вырученных денег не хватило на общехозяйственные нужды даже на полгода, десятки людей остались без работы, их семьи – без средств к существованию, сама Шатиловка скатилась ещё ниже в финансовую пропасть.

Такое положение дел не смущало ни зампреда по АПК Бутусова, ни депутатов, тусовавшихся в составе VIP-приглашенных гостей на юбилейном Дне поля в 2016 году. Не смущает и сейчас.

Напомним, 120-летие Шатиловки креативный Бутусов решил отметить с размахом. К проведению праздника привлёк, неожиданно для многих, малознакомое предприятие — ООО «ЦентрАгроПроект», зарегистрированное на скорую руку в 2015 году по адресу: ул. Ленина, 36, генеральным директором которого, по счастливому стечению обстоятельств, является давний друг Дмитрия Бутусова и компаньон бывшего руководителя департамента сельского хозяйства Юрия Сидыганова по старым питерским проектам – Николай Фучеджи.

Показательно, что фамилия этого человека, редкая для Орла, всплывает всякий раз там, где развивают активную деятельность его высокопоставленные друзья. Некий Дмитрий Шамшуров, ученик и коллега Сидыганова из Марий Эл, по информации «ОС», не менее активно взаимодействовал со спонсорами-экспонентами, желающими выставиться на Дне поля. Выставка, само собой, не была бесплатной. Кроме того, как нам рассказывали сотрудники спонсорских фирм, с ними, в свою очередь, «взаимодействовали» сотрудники департамента сельского хозяйства. Их обязали оказывать всяческое содействие Шамшурову. Бюджет мероприятия был тщательно засекречен, хотя, по отзывам экспонентов выставки, оплатившим свое участие в ней, можно предположить, что было собрано более 7 миллионов рублей. Сколько при этом заплатили коммуникационному агентству «РеАкция» за организацию рекламы мероприятия, а сколько попало в карманы других организаторов проекта, осталось тайной. К слову, по признанию Олега Распопова, проводившего аналогичное мероприятие в 2015 году, затраты на его проведение тогда составили всего 1,2 млн рублей.

Поскольку и до Бутусова ежегодно подобные мероприятия проходили с показом новинок сельскохозяйственной техники и технологий, причём исключительно на добровольной, безвозмездной основе, ни у кого не было и тени сомнения, что, если с экспонентов начали собирать деньги, то пойдут они для оказания спонсорской помощи Шатиловской СХОС. Оказалось, что ни копейки из собранных средств Шатиловка не получила. Устроители праздника щедро тратили деньги на рекламу себя любимых, создавали фильмы, монтировали фотоальбомы, с размахом устраивали празднования для VIP-приглашенных. Бедные ученые и сотрудники станции скромно наблюдали за происходящим со стороны.

«Коллегиальный план»

Думаем, не таким представлял себе будущее Шатиловской опытной станции её основатель Иосиф Николаевич Шатилов, вступивший в управление хозяйством в 1864 году. Вот его первые шаги в Моховом: Шатилов начинает применять целый комплекс новых приемов ведения хозяйства и агротехники: широко использует навоз и гогенгеймский плуг, одним из первых в России переходит на минеральные удобрения, совершенствует трехпольную систему, введя в севооборот пшеницу, картофель и сахарную свеклу, сеет люцерну. Выведенная в имении пшеница получила бронзовую медаль на выставке в Париже в 1866 году, по всей России стали сеять его овес, получивший, как и пшеница, имя селекционера.

Шатилов считал важным делом разведение лесов и посадил их на оврагах и неудобьях в окрестностях Мохового 153 десятины, а позже стал применять и полезащитные посадки. К нему в имение приезжали все желающие учиться лесоводству, и он никому не отказывал.

Занимаясь сельским хозяйством, ученый-агроном успевал делать

многое: он долгое время был председателем Московского комитета грамотности, выстроил и содержал на свои средства три школы и больницу, сам объезжал учебные заведения уезда, присутствуя на экзаменах и заботясь о материальном положении учителей (зарплата в его школах выросла с 80–100 рублей до 300–400 рублей в год).

В наши дни Шатиловка погибает. Вместо того, чтобы потребовать от Бутусова отчет о расходовании спонсорских средств, собранных в ходе юбилейного и последующего Дней поля в Шатиловке, и заставить его отчитаться, что он предпринял для того, чтобы Шатиловская СХОС могла выйти из бедственного положения, слуги народа «приняли решение в самое ближайшее время выработать коллегиальный план действий для оздоровления ситуации на Шатиловской станции». Кто-нибудь сомневается в том, что означает эта расплывчатая формулировка?

Наталья Зарубина