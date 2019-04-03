АРАШУКОВСКИЙ СЛЕД ОРЛОВСКОГО ПРОКУРОРА ПОЛУЭКТОВА

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Иван Полуэктов работал прокурором Ставропольского края в годы расцвета «газового бизнеса» клана Арашуковых. Ничего не видел? Ничего не знал? Ничего никому не сказал?

Дело семейства Арашуковых, расследуемое главным Следственным управлением Следственного комитета России, постепенно втягивает в свою орбиту все новых и новых фигурантов. Одни из них уже арестованы, другие допрашиваются, третьи находятся в активной разработке. Следователи и оперативники, занимающиеся этим делом, исходят из совершенно логичного принципа: «Арашуковские» работали не в вакууме, и вменяемые обвинённому в создании организованного преступного сообщества и хищении более чем 30 миллиардов рублей Раулю Арашукову, несомненно помогали. Причём помогали и люди из силовых структур в ранге региональных руководителей.

Пока круг этих людей ограничен действующими силовиками из Карачаево-Черкесии и Дагестана, у которых в конце февраля проводились обыски, но чем дальше и глубже будет идти расследование, тем ближе оно подойдёт к уже оставившим должности руководителям, в том числе и к тем, кто работал в Ставропольском крае в самые «жирные» для Рауля Арашукова 2007–2011 годы. Именно тогда на должность прокурора Ставропольского края из неприметной Тамбовской области пришёл Иван Васильевич Полуэктов. И именно тогда к своему директорству в «Ставропольрегионгазе» Арашуков-старший прибавил ещё «Ставрополькрайгаз» и «Газпром межрегионгаз Пятигорск». Новые объёмы требовали нового уровня поддержки, в том числе и на уровне региональной прокуратуры…

«В ГЕНПРОКУРАТУРЕ Я ЧЕЛОВЕК НЕ ПЕРВЫЙ, НО И НЕ ВТОРОЙ…»

Эту фразу не без оснований приписывают Назиру Хапсирокову/Крым-Гери (Назир) Хизирович, земляку и родственнику Рауля Арашукова, который в 1994–2000 годах был управляющим делами Генеральной прокуратуры (начальником финансово-хозяйственного управления Генпрокуратуры), а с 2001 года – помощником главы администрации президента России Александра Волошина. Сохранил он свою должность помощника и при Дмитрии Медведеве, и при Сергее Собянине и при Сергее Нарышкине.

Александр Волошин и Назир Хапсироков

Влиятельность Хапсирокова в прокурорской сфере была фантастической, как во время непосредственной работы в ведомстве, так и в годы работы в президентской администрации. Определялась она тем, что он рулил всеми финансовыми потоками, недвижимостью, квартирами и земельными участками, транспортом и считался настоящим «серым кардиналом» Генпрокуратуры. Многие руководители были обязаны ему не только налаженным бытом, но и самим своим появлением в верхнем эшелоне власти. (См. на FLB.ru подробную справку о Хапсирокове, составленную сотрудниками службы безопасности групп «Мост» ещё в 1997 году.)

Назир Хапсироков и Рауль Арашуков были не только земляками и родственниками, но и деловыми партнёрами. Перед отъездом в Москву в конце 1993 года Хапсироков не только передал ему свой строительный бизнес, но и позже ввёл его в «газовую» сферу Кабардино-Балкарии и Ставропольского края. При непосредственном руководстве Арашукова и «кураторстве» Хапсирокова и была создана «газовая империя» уроженцев черкесского аула Хабез. Любопытный факт: «Новая газета» 18 июня 2001 года, за 17 с лишним лет до раскрутки «дела Арашуковых», писала о том, что неоднократно судимого Арашукова на руководящие должности выдвигал именно Хапсироков, что глава региона был не согласен и обратился в Генпрокуртуру, но Хапсироков «доходчиво объяснил губернатору Ставрополья, кто будет командовать краевым газом».

Многие журналисты и политики отмечали, что к середине «нулевых», когда губернатора Черногорова окончательно «поставили на место», Рауль Арашуков был фактически «теневым премьером» правительства Ставропольского края. «Ставропольские ведомости» писали, что он «запросто заходил к главе региона» и решал вопросы, в том числе и кадровые. Агентство РБК также отмечало: «Ни один руководитель местного СК или местной прокуратуры не был от них независим», – говорит собеседник, знакомый с ходом расследования. У семьи был покровитель и в центральном аппарате СКР, считают несколько источников РБК, близких к руководству республики и к правоохранительным органам, курировавший Северо-Кавказский и Южный федеральные округа заместитель председателя СКР Борис Карнаухов».

Когда в 2007 году встал вопрос о кандидатуре нового прокурора Ставропольского края вместо не поладившего со многими бизнесменами Сергея Голованева, занимавшего этот пост всего два года, внимание «заинтересованных лиц» было обращено на скромного заместителя прокурора Тамбовской области (в ней в три раза меньше жителей, чем в Ставропольском крае) Ивана Полуэктова.

Чем он приглянулся тандему Арашуков – Хапсироков, гадать не будем, но факт остаётся фактом: зампрокурора небольшого региона был отправлен не на самостоятельную работу в равноценный субъект Федерации, а стал возглавлять краевую прокуратуру в богатом и густонаселённом Ставропольском крае. Богатыми там, правда, были не все. Сегодня источники финансовой состоятельности и влиятельности некоторых богатых граждан усиленно выясняются.

Цитата: «Как установило следствие, с 2002 года Арашуков-старший вовлёк родных и знакомых, которых назначали на руководящие должности в ресурсоснабжающей организации, в преступную группировку, занимавшуюся хищениями газа в Дагестане, Карачаево-Черкесии и Ставропольском крае. Похищенный газ продавался потребителям, которые изменяли показания приборов учёта. Рауль Арашуков оказывал влияние на высокопоставленных сотрудников администраций и силовых структур, а также мешал назначению на эти должности неподконтрольных ему людей».

Позиция следствия и озвученная информация ещё раз показывают, что без санкции «газового короля» и «серого кардинала Генпрокуратуры» назначение Ивана Васильевича Полуэктова краевым прокурором состояться не могло.

ИСКУССТВО НЕ ЗАМЕЧАТЬ МИЛЛИАРДЫ «ГАЗОВОГО КОРОЛЯ»…

Если сказать, что уровень коррупции в Ставропольском крае, особенно там, где дело касалось империи Рауля Арашукова, был чудовищным – значит ничего не сказать. Он был просто запредельным. А как действовал в этих условиях Полуэктов, что он говорил об участии прокуратуры в борьбе с самой крупной и влиятельной мафиозной группой региона? Недавно журналисты газеты «Орловская среда» раскопали видеозапись телепередачи Ставропольского телевидения «Пресс-клуб» десятилетней давности. Главным героем её стал краевой прокурор. Сначала телевизионщики рассказали о его биографии, показали студенческие и армейские фотографии. Вот свадебное фото, вот в армии, вот – после института:

Но благостное настроение прервал ведущий Аждаут Ибрагимов: «Первый вопрос о коррупции. Она как ржавчина разъедает наше общество сверху донизу, пронизывает всю государственную систему и уже угрожает национальной безопасности. Уже и президент России об этом говорил. Как органы прокуратуры борются с этим в нашем крае, что делается? Почему-то мы не слышим не только о громких коррупционных делах, но даже о тихих. И как-то смешно, если не сказать горько, что по самым последним социологическим исследованиям самыми коррумпированными у нас оказываются школьные учителя, врачи, гашники. Никто не спорит, что коррупция проникла и в эти сферы, но, на мой взгляд, коррупция – это в органах государственной власти. Вы с этим согласны?»

Иван Васильевич Полуэктов был несколько смущён: «Да, конечно с этим спорить нельзя и сложно, и будет неправильно. Вообще же борьба с коррупцией, она имеет несколько составляющих. Это нормативно-правовая база, которая, может быть, способствует коррупционным проявлениям, это уголовно-правовые средства борьбы с коррупцией, со взяточничеством, с злоупотреблением служебными полномочиями. И в какой-то мере вопросы профилактики тут определяющими являются. Лучше, наверное, не допустить коррупционных действий, чем кого-то посадить в тюрьму».

Прокурор Иван Полуэктов в программе «Пресс-клуб», ГТРК «Ставрополье, октябрь 2009 г.

Прочитав приведённую цитату, прокурор Полуэктов должен справедливо возмутиться и сообщить, что она вырвана из контекста, что дальше он назвал «громкие коррупционные дела» – спикера краевой Думы Андрея Уткина, мэра Ставрополя Дмитрия Кузьмина, экс-мэра Кисловодска Виталия Бирюкова. Все они обвинялись в злоупотреблениях во время предыдущей деятельности. И были арестованы и осуждены. Потом, правда, кого-то оправдали, но это потом. А реальная причина того, что ими стали заниматься силовики и прокуратура, совсем в другом.

В марте 2007 года на Ставрополье состоялись выборы в краевую Думу, на которых «Единая Россия» потерпела сокрушительное поражение от «Справедливой России». «Ставропольская правда» писала: «В итоге «эсеры» получили в краевом парламенте 26 мандатов из 50, возглавили 10 из 12 думских комитетов, выбрали спикером однопартийца Андрея Уткина. Только по партийному списку в краевой парламент прошли 10 человек да плюс соратники-одномандатники. «СР» выиграла эти выборы у «Единой России» фактически с двойным преимуществом». Нужно ли говорить, что перечисленные прокурором Полуэктовым в телепередаче мэры и спикер краевой Думы составляли ядро «справедливороссов»?

Они, конечно, отнюдь не ангелы, но вменявшиеся им преступления и суммы хищений в сравнении с тем, что в то же самое время при попустительстве властей было украдено организованным преступным сообществом, возглавлявшимся Раулем Арашуковым, было какой-то мелочью. Но эта «мелочь» от зоркого ока Ивана Васильевича не ускользнула, а миллиарды «газового короля» как-то прошли мимо…

«ГОСУДАРЕВО ОКО» ЗАМУТНЕНО

2007–2009 годы для Рауля Арашукова и Ивана Полуэктова выдались самыми спокойными. Один расширял свою империю, сколачивал миллиардные состояния для себя и своих родственников и друзей, другой в качестве главы высшей надзорной инстанции региона без каких-либо заметных телодвижений наблюдал за этим процессом.

Но в 2008 году появился один беспокоящий обоих граждан фактор: вице-премьером правительства России, занимающимся топливно-энергетическим комплексом, стал Игорь Иванович Сечин. Известно, что человек он довольно резкий и умеющий принимать и потом реализовывать жёсткие решения. Поначалу до Ставрополья и Карачаево-Черкесии руки у него не доходили, но, когда к 2010 году объём негативной информации о деятельности Арашукова и связанных с ним чиновников, в том числе и из силового блока, стал критическим, Сечин, как считают многие, подошёл к проблеме клана Арашуковых вплотную.

«Ставропольские ведомости» считали, что начало падения клана Арашуковых было инициировано Игорем Сечиным не только по чисто экономическим, но и по политическим причинам. Сечин возглавлял список краевых единороссов на выборах в Госдуму «и таким жёстким способом отреагировал на жалобы краевого руководства на энергетиков».

Но чтобы отправить в отставку Рауля Арашукова, нужно было хотя бы немного ослабить его влияние на силовиков. В 2010–2011 годах была проведена ротация в правоохранительных органах Ставрополья. Были заменены начальники краевых управлений МВД и ФСБ. Лишился своего поста и Иван Васильевич Полуэктов. Начальник ГУВД вышел на пенсию с почётом и стал депутатом Госдумы, начальник УФСБ благополучно «ротировался», а вот прокурор вылетел из крупного региона с «критическим» понижением. Сколько слухов ходило о причинах этого стремительного падения! Ведь в одночасье потерять главную прокурорскую должность в сытом южном трёхмиллионном регионе и отправиться в 750-тысячную дотационную Орловскую область – это серьёзное наказание, особенно для человека, которому за пятьдесят и у которого на плечах две генеральских звезды.

Сначала на Орловщине получил распространение опубликованный в сети рассказ о том, как Иван Васильевич Полуэктов, якобы используя внешнее сходство с царём Иваном Васильевичем (Грозным), якобы нарядившись в царскую мантию, широко отмечал свой день рождения в ресторане «Мцыри», расположенном в здании «ГазпромТрансгазСтаврополь». Но, во-первых, никому, даже прокурору, не возбраняется веселить своих близких гостей, устраивая театрализованное представление, во-вторых, событие (51 год со дня рождения) относят к 2010 году, а отправили Полуэктова в Орёл осенью 2011-го.

События осенью 2011 года развивались стремительно. Ещё 4 октября «Комсомольская правда» писала: «Проверки Генпрокуратуры, проводимые в ставропольском прокурорском ведомстве, породили слух о возможной отставке прокурора края Ивана Полуэктова…

– Информация об отставке прокурора – неправда. И проверки Генпрокуратуры с этим никак не связаны. Это обычные ведомственные проверки. Не более того, – пояснила «КП» старший помощник прокурора края Людмила Дулькина».

Гражданка Дулькина, хоть и была старшей помощницей Полуэктова, но явно вводила общественность в заблуждение. Критическая масса уже была превышена. Свою роль сыграло тут не только возможное покровительство Арашуковым, но и градус общественного недоверия прокурору региона. Приведём лишь две цитаты из статьи газеты «Ставропольский репортёр» от 13 сентября 2011 г. под названием «Государево око» замутнено, или размышления о том, к чему приводит желание прокурора входить в положение местных управленческих элит»:

«Анализ многих тёмных историй, в которых замешены интересы сильных мира сего, показывает, что Иван Васильевич Полуэктов никогда по собственному почину не предпринимал решительных действий для того, чтобы окоротить зарвавшихся феодалов… Иван Полуэктов не оправдал ожидания тех, кто верил, что новый прокурор поставит под закон зарвавшихся ставропольских чиновников. За прошедшие после его появления в крае годы чиновничий беспредел усилился, коррупция выросла, а доверие населения к власти, в том числе и к правоохранительным органам, стремительно падает».

Не прошло и трёх недель после заявления Дулькиной, как Иван Васильевич, быстро собрав вещи, отправился продолжать службу в Орёл. Кстати, кроме невмешательства в бизнес Рауля Арашукова, результатов проверки Генпрокуратуры, многочисленных негативных оценок журналистов и писем граждан, на отставку Полуэктова повлиял и ещё один примечательный случай. 4 октября 2011 года газета «Коммерсант» писала: «В Кисловодске вчера в ходе совместных мероприятий Генпрокуратуры РФ и УФСБ по Ставропольскому краю был задержан заместитель прокурора города Виталий Тимофеев. Как сообщила Генпрокуратура, господин Тимофеев был задержан в собственном кабинете при получении взятки в размере 700 тыс. руб. В связи с происшедшим Виталий Тимофеев уже уволен из органов прокуратуры «за нарушение присяги и совершение поступка, порочащего честь прокурорского работника».

А дальше журналисты рассказали о том, что на место задержания сразу после случившегося прибыл краевой прокурор Иван Полуэктов. «Он отчитал сотрудников полиции, которые дежурили на входе в прокуратуру, за то, что те пропустили в здание сотрудников УФСБ, прошедших в кабинет Виталия Тимофеева сразу же после того, как им была получена взятка».

Злые языки утверждают, что весь процесс «отчитывания» был зафиксирован компетентными органами, и запись попала «куда надо». Возможно, это и послужило последней каплей в «деле Полуэктова». Он лишился высокого поста, а Рауль Арашуков – прокурора, который не вмешивался в его деятельность.

А буквально через неделю после отставки Полуэктова Рауля Арашукова ждал очередной удар. В ночь на 3 ноября 2011 года от сердечного приступа скончался родственник, партнёр и покровитель Арашукова Назир Хапсироков. 3 ноября в ауле Хабез состоялась церемония прощания. На неё, как писал «Коммерсант», прибыли начальники контрольного управления президента России Константин Чуйченко и управления по вопросам госслужбы и кадров президента РФ Сергей Дубик, главы Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов, Кабардино-Балкарии Арсен Каноков и Адыгеи Асланчерий Тхакушинов… На траурной церемонии полпред президента РФ в Южном федеральном округе Владимир Устинов зачитал телеграмму президента Дмитрия Медведева, в которой говорилось, что господин Хапсироков «был неординарным человеком» и что коллеги в Генпрокуратуре и администрации президента «высоко ценили не только его деловые, но и человеческие качества». От себя господин Устинов, ранее возглавлявший Генпрокуратуру, добавил, что потерял «очень близкого друга, брата, человека, который в любое время мог прийти на помощь».

Показательный факт: во время всех выступлений на прощании с Хапсироковым позади ораторов в кадре стоял Рауль Арашуков.

Буквально через несколько дней он, как утверждают, с подачи Сечина, был отправлен в отставку с поста директора «Ставропольрегионгаза» и «Ставрополькрайгаза», сохранив лишь должность председателя совета директоров ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск». Конечно, Рауль немедленно обратился к своим покровителям в головной организации и получил (каким именно образом, сейчас выясняет следствие) должность советника генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз». Своё влияние на процесс хищения энергетических ресурсов в особо крупных масштабах ему удалось сохранить, хотя он не мог не понимать, что это уже серьёзный звонок. Через семь лет Рауль Арашуков был задержан, обвинён в создании организованного преступного сообщества и руководстве им. Следствие планомерно задерживает его подельников и предъявляет им обвинения. Попадёт ли в эту орбиту прокурор Орловской области Иван Полуэктов, на время работы которого в Ставропольском крае пришёлся пик деятельности ОПС Арашукова-старшего, покажет лишь время…

P.S. Прочитав эту статью, читатели могут задаться решением такой дилеммы: знал Полуэктов о деятельности ОПС Арашукова или нет, участвовал в ней или был в стороне? Любой ответ оставит свободное место для самых основательных размышлений. Если знал и участвовал, то виновен в этом. Если не знал… Что это за глава надзорного ведомства региона, который не знает, что на вверенной ему территории уворовано более 30 миллиардов рублей? Не так ли и сегодня – прокурор много «не знает» в Орловской области?

Сергей Воронецкий

Источник: https://flb.ru/2/3553.html

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2 апреля 2019 г. «Российская газета»: «Президент России Владимир Путин освободил от занимаемой должности прокурора Карачаево-Черкесской Республики Александра Терещенко. Об этом сообщается на сайHYPERLINK «https://www.genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-1583676/»тHYPERLINK «https://www.genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-1583676/»е Генпрокуратуры РФ.