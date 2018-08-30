Арбитраж принял заявление о банкротстве орловского мелькомбината

Признать предприятие банкротом попросили налоговики.

Арбитражный суд Орловской области ознакомился с заявлением налоговой инспекции Орла. Заявитель просит признать несостоятельным закрытое акционерное общество «Орловский мелькомбинат».

Свою просьбу уполномоченный орган объяснил тем, что у мелькомбината имеются долги, которые превышают 8,2 млн рублей. Налоговики, в частности, просят во вторую очередь реестра требований кредиторов включить задолженность в сумме 1,8 млн рублей, а в третью – 6,4 млн.

Также налоговая инспекция предлагает утвердить арбитражного управляющего из числа членов ассоциации «Дальневосточная межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих».

Заявление служители Фемиды принял и возбудил производство по делу. Заседание по проверке обоснованности требований налоговиков к должнику состоится 24 сентября 2018 года.

По данным kartoteka.ru, ЗАО «Орловский мелькомбинат» зарегистрировано в Орле в 2009 году с уставным капиталом 1 219 000 рублей. Основной вид деятельности — производство муки из зерновых культур.

«Орловские новости»