30 августа 2018



Арбитраж принял заявление о банкротстве орловского мелькомбината

Признать предприятие банкротом попросили налоговики.

Арбитражный суд Орловской области ознакомился с заявлением налоговой инспекции Орла. Заявитель просит признать несостоятельным закрытое акционерное общество «Орловский мелькомбинат».

Свою просьбу уполномоченный орган объяснил тем, что у мелькомбината имеются долги, которые превышают 8,2 млн рублей. Налоговики, в частности, просят во вторую очередь реестра требований кредиторов включить задолженность в сумме 1,8 млн рублей, а в третью – 6,4 млн.

Также налоговая инспекция предлагает утвердить арбитражного управляющего из числа членов ассоциации «Дальневосточная межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих».

Заявление служители Фемиды принял и возбудил производство по делу.  Заседание по проверке обоснованности требований налоговиков к должнику состоится 24 сентября 2018 года.

По данным kartoteka.ru, ЗАО «Орловский мелькомбинат» зарегистрировано в Орле в 2009 году с уставным капиталом 1 219 000 рублей. Основной вид деятельности — производство муки из зерновых культур.

«Орловские новости»

 

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Опубликовано 30 Авг 2018 в 12:04. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 11

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