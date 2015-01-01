Арбитражный суд встал на сторону УФАС в споре с недобросовестным подрядчиком

В «Корсаковской ЦРБ» раскрыли для ремонта крышу. Но пошел ливень и было повреждено дорогое медицинское оборудование. Орловские антимонопольщики посчитали, что в случае порчи медоборудования из-за недостатков в ходе ремонтных работ, именно исполнитель должен купить идентичного оборудования за свой счет, а также восстановить прежнее состояние залитых дождем помещений.

Согласно отчету о технической приемке работ, составленные предпринимателем акты выполненных работ, не соответствовали фактически выполненным объемам работ, а качество предъявленных к приемке работ не соответствует действующим строительным нормам и правилам. Поэтому руководство ЦРБ приняло решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, а также направило информацию о расторжении в адрес УФАС, для включения информации о фирме в реестр недобросовестных поставщиков.

Комиссия УФАС, рассмотрев представленные в отношении предпринимателя сведения, приняла решение о включении его в реестр недобросовестных поставщиков. Сам предприниматель, не согласившись с решением антимонопольного органа, обжаловал его в Арбитражном суде. Однако суд отказал ему в удовлетворении заявленных требований, — отметили в пресс-службе УФАС.

 

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Опубликовано 08 мая 2018 в 12:25. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 10

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