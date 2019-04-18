Архиепископа Тихона впечатлили орловские храмы
Своим мнением об орловских храмах новый архиепископ Тихон поделился с главой региона Андреем Клычковым на недавней встрече.
Архипастырь рассказал главе региона, насколько неизгладимое впечатление произвели на него храмы Орловщины, их убранство.
В ходе беседы речь шла о нравственном воспитании детей и молодежи, в том числе в рамках православного компонента общего образования, о поддержке молодежных инициатив и проектов, сообщает информационно-аналитический отдел Орловской митрополии.