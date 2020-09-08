АРТУР ВОЛОШИН ПОХВАЛИЛ КЛЫЧКОВА ЗА СЕЛЬСКУЮ ИПОТЕКУ И БЕЗРАБОТИЦУ

«Россия: вор должен сидеть в тюрьме!»: совместный проект Агентства федеральных расследований FLB.RU и газеты «Орловская среда»

№33 (612) от 8 сентября 2020 г.

Читатели «Орловской среды», внимательно изучающие регулярные выпуски совместного с «Агентством федеральных расследований FLB.RU» проекта «Россия: вор должен сидеть в тюрьме!», прекрасно помнят фантастическую эпопею годичной давности с назначением, а потом увольнением с госслужбы советника губернатора и председателя правительства Орловской области Андрея Клычкова, господина Волошина Артура Александровича. Уволили его, напомним, по требованию областной прокуратуры, которая, вопреки мнению главы региона, сочла, что гражданину Украины как-то не очень законно занимать высшую должность государственной службы не в Харькове, где он родился, а в Орле.

Волошин немного подёргался после увольнения, заявил о том, что стал «куратором от администрации Орловской области» по развитию мегапроекта по созданию крупнейшего зернового хаба за счёт богатых арабов к декабрю 2019 года, даже встретился с Клычковым и Бутусовым в Эмиратах, но потом, попав в поле зрения уже московских сыщиков, вроде бы исчез. Не воплотилась в жизнь и его «блестящая идея», о том, что в другом «мегапроекте» Орловщина даст землю, Израиль – деньги, а Китай откроет орловским товарам свои рынки. Самое интересное, что и губернатор области и его подчинённые воспринимали эту ахинею совершенно серьёзно и за счёт бюджета несколько месяцев оплачивали визиты Волошина в разные страны.

Артур Александрович исчез, но ненадолго. Мы не так давно напомнили почтенной публике об этом гражданине, «кандидате в кандидаты наук» и «бывшем футболисте московского «Локомотива». Поводом стала публикация его биографии на одном из интернет-сайтов. На самом деле его биография сейчас серьёзно «размножилась», её можно изучить и на других ресурсах. Где находится господин Волошин физически, пока неизвестно, хотя интересует это многих, но в соответствии с модной нынче «удалёнкой», он теперь активно «окучивает» Сибирь, используя багаж, приобретённый во время краткого, но яркого пребывания в должности советника орловского губернатора. И как благодарный человек, не забывает похваливать своего экс-благодетеля.

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ, ИНВЕСТОР И ЭКСПЕРТ «ПО РЕГИОНАМ»

Мы вынуждены покаяться, поскольку в одном из предыдущих номеров сделали не оправдавшееся пока предположение о том, что Артур Волошин объявит себя олимпийским чемпионом. Нет, он решил пойти другим путём. За год он побыл и госслужащим, и уволенным с госслужбы, и «куратором», и «успешным международным управленцем». А сейчас он получил новый суперважный статус, позиционируя себя как «социального предпринимателя, инвестора и эксперта в области развития территорий». http://nsk.sibnovosti.ru/society/386698-regiony-mogut-stat-drayverom-razvitiya-ipotechnogo-kreditovaniya

Лето прошлого года, проведённое им то в Москве, то в Орле, то в Пекине, то в Эмиратах в статусе доверенного лица Андрея Клычкова, не прошло даром. Теперь Волошин – самый главный «эксперт» по Орловщине. По его мнению, он столько у нас наделал… Вот цитата из его резюме: «Под кураторством Артура Александровича до октября 2018 года находились актуальные для Орловской области исследовательские проекты: Государственные программы, гранты, международные программы по выявлению и систематизации перспективных источников финансирования социально-экономического развития Орловской области; Постоянный мониторинг и контроль развития конкурентной среды в Орловской области с целью исполнения п. 39 распоряжения Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2019 года № 768-р об утверждении стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации; Поиск новых перспективных путей инвестирования региона с учетом его ресурсного потенциала и настоящих потребностей внутреннего и внешних рынков, а также привлечение инвестиций в регион, как государственных, так и иностранных; Проект: «Многопрофильный многофункциональный кампус «Кадры для цифровой промышленности», в рамках которого Правительство Орловской области совместно с ФГБОУ ВО «ОГУ им. И.С. Тургенева» осуществляет деятельность по созданию в регионе многопрофильного многофункционального общеобразовательного центра (кампуса) «Кадры для цифровой промышленности», выпуская специалистов, способных работать в новой цифровой реальности; Поддержание основы для взаимовыгодного сотрудничества с зарубежными странами, установление новых внешних связей с целью поддержки предприятий региона (основание торговых представительств РФ, деловые круги за рубежом).

https://irktorgnews.ru/klimat-nashego-biznesa-novosti/imya-na-delovoy-karte-rossii-voloshin-artur-aleksandrovich

И, благодаря неоценимому опыту, приобретённому у нас в регионе, сегодня Волошин рассказывает (причём на регулярной основе) сибирякам о том, как жить, учит их использованию ипотечного кредитования, сетует относительно того, что «коронавирус тормозит нацпроекты», рассуждает о том, как актуальна цифровая экономика. И, конечно же, не забывает об Орловской области и её выдающихся достижениях, к которым он, по его утверждению, серьёзно приложил руку. Тут сразу приходит на ум цитата из бессмертной басни Крылова: «За что же, не боясь греха, кукушка хвалит петуха?»

Вот сообщение портала sibnovosti.ru: «Ипотека на сегодняшний день является едва ли не самой реальной возможностью обзавестись собственной жилплощадью, но с большими финансовыми и социальными рисками и трудностями», – считает социальный предприниматель и инвестор, эксперт в области развития территорий Артур Александрович Волошин».

А чуть дальше отмечаются – успехи Орловщины эпохи Волошина – Клычкова: «Кроме льготной ипотеки под 6,5% в регионах действуют точечные ипотечные программы, которые весьма перспективны и принесли уже определенные результаты». «Во-первых, это «дальневосточная ипотека» под 2%, а, во-вторых, программа «сельская ипотека» под 2,7 и 3%»… Как пример, «сельская ипотека» пользуется достаточно высоким спросом в Орловской области. Цифры и рейтинги говорят сами за себя. Так, область сегодня занимает 22 место среди регионов России по числу выданных ипотечных кредитов».

И если читатели думают, что это одно-единственное упоминание о «достижениях» региона под руководством Андрея Клычкова, то они ошибаются. Вот цитата из другой статьи уже про «удалёнку» со ссылкой на экс-советника: «По его словам, это может быть более действенной мерой в борьбе с безработицей, чем принятие программ поддержки на государственном уровне. Как пример, он привел Орловскую область, где, согласно последним данным, уровень безработицы составляет 3,4%. При этом в области принята программа содействия занятости население, рассчитанная до 2025 года. Ее объем составляет порядка 2,8 млрд рублей. «Если постепенно вводить посредством цифровизации удаленный режим работы, возможно, достичь поставленные цели удастся раньше 2025 года и потратить не 2,8 млрд, а меньше», — сказал эксперт».https://finance.rambler.ru/other/44699751-ekspert-ot-udalenki-vyigryvayut-kak-kompanii-tak-i-rabotniki/

В общем, всем регионам нужно равняться на достижения Орловской области, во всяком случае, в социальных вопросах. Так считает «эксперт Волошин».

Волошин с теперь уже бывшим премьер-министром Ливана

Кстати, нам удалось выяснить и ещё некоторые интересные подробности из биографии Артура Александровича. Оказывается, он якобы был «кандидатурой Кремля» и в перспективе губернатором одного из субъектов РФ. Так, во всяком случае, писали о нём в 2018 году: «В этот раз Кремль поставил задачу по продвижению ЭКСПО Артуру Волошину. Причем, явно из-за внешнеполитической ситуации и санкций, ставка сыграла на бизнесмена, сколотившего свой капитал за пределами России, «незасвеченного» и никак не аффилированного с российскими бизнес элитами. При этом, Артур Волошин обладает обширными связями в политических и бизнес кругах за рубежом.

Чего только стоили, в последнее время, появившиеся фото в прессе мультимиллионера с ключевыми министрами, членами правящих семей Саудовской Аравии Салманом Аль Саудом и Салехом Аль Авадом, Катара — Мухаммедом бен Салех ас-Садом,Бахрейна — Шейхой Мэй Аль-Халифой, премьер-министром Ливана Саадом Харири, не только безоговорочно поддержавших российскую заявку, но и готовых привлечь местные капиталы для финансирования проекта.

Основной вопрос заключается в том, зачем Артуру Волошину этот проект? Ведь эта работа, то же самое, что и «тащить бегемота из болота». Но, никакого бегемота он тащить не собирается и не собирался. Он это все делает для собственной выгоды. Будет очень интересно, если при победе заявки Волошина, мы увидим его в обновлённом списке губернаторов. https://rnbee.ru/2018/01/26/pochemu-arturu-voloshinu-otdali-e-kspo-2025/

Всё, что ни делается, к лучшему. Хорошо, что российская заявка на ЭКСПО – 2025 провалилась, а то быть бы Волошину губернатором. И, кто знает, может быть, губернатором Орловской области…

ГДЕ НАХОДИТСЯ ДОГОВОР МЕЖДУ ЖЕНОЙ НИКОЛАЯ ЗЛОБИНА И ООО «СТРОЙМАГИСТРАЛЬ»?

В прошлом выпуске совместного проекта «Агентства федеральных расследований FLB.RU» и газеты «Орловская среда» мы рассказывали о новых обстоятельствах, возникших при рассмотрении дела о необычайно дешёвой дороге от трассы «Орёл-Калуга» до обширного поместья с прудом, пляжами, причалами и развитой инфраструктурой, принадлежащего ОАО «Автокомплекс», которым с 16 декабря 1992 года по 24 марта 2011 года руководил председатель Орловского областного Совета народных депутатов и секретарь Орловского регионального отделения «Единой России» Леонид Музалевский. Генеральным директором этого ОАО сегодня является супруга спикера Светлана Музалевская.

Лист анкеты, собственноручно заполненной Музалевским с указанием мест его работы. Основное – ОАО «Автокомплекс» (бывшая «База механизации»)

Мы поставили в статье правомерный вопрос: почему правоохранительные органы, осуществлявшие проверку и несколько раз отказывавшие в возбуждении уголовного дела делают свои выводы о том, что из себя представляет «дешёвая дорога» на основании рассказов супруги бывшего заместителя председателя Правительства Орловской области Николая Злобина, неназванного представителя ООО «Строймагистраль» (между Злобиной и ООО был, по их словам, заключён договор подряда), а также в связи с заключением неназванного эксперта, который через несколько лет исследовал дорожное полотно.

Для чего всё это нужно? Зачем доказывать, что не было обустройства земляного корыта, что отсутствовала отсыпка щебнем, определять стоимость асфальтовой крошки и всех работ, если имеется договор подряда? В этом документе должны быть указаны как минимум: расположение дороги и её протяжённость, наличие технического задания и сметной документации, стоимость материалов, эксплуатации дорожно-строительного оборудования, техники, гарантии соответствия поставляемых материалов и оборудования стандартам и техническим условиям, расшифровка комплекса работ по укладке асфальтового покрытия, в частности, подготовка проекта, в соответствии с техзаданием, проведение подготовительных работ, формирование подстилающего слоя, , фиксирование слоёв битумом, обустройство дренажной системы, асфальтировка, уплотнительные работы с применением спецтехники и пр.

Та самая дорога. Дорога есть, а договор?

Особо отмечено, что «Объем работ по договору определяется в Акте приемки выполненных работ (форма КС-2)».

Именно поэтому у нас возник резонный вопрос: зачем опрашивать уважаемых людей, зачем делать экспертизы, если в якобы существующем договоре подряда на устройство дорожного покрытия из лома асфальтобетона» №09/09п от 9 сентября 2015 года (так он именуется в материалах проверки) должно быть указано абсолютно всё, что могло бы интересовать и проверяющих, и прокуратуру, и следствие, и журналистов, и наших читателей. А ведь ещё должен существовать Акт приёмки выполненных работ (форма КС-2), который должны были подписать Мария Злобина и руководство ООО «Строймагистраль». В нём также должна быть вся информация о фактически выполненных работах.

Но по какой-то причине экземпляр договора и акта со всеми деталями в материалах полицейской проверки не фигурировал и его начали искать только после выхода нашей статьи в прошлом номере «Орловской Среды».

Наши коллеги, профессионально занимающиеся анализом документации, сообщили нам, что договоры подряда могут уничтожаться только через пять лет (то есть 9 сентября 2020 года). Хотя в соответствующем положении есть оговорка относительно того, что пять лет исчисляются с начала года, следующего за отчётным, то есть с 2016 года. Нарушение преследуется в соответствии с действующим законодательством. Но и уничтоженный договор оставляет свои следы. Он должен был иметь своё отражение и в налоговых документах, и в зарплатных ведомостях, и в некоторых других инстанциях. Если он существовал, то его следы обязательно отыщутся!

Главная фраза здесь «если этот договор существовал». Единственным, что может на настоящий момент подтвердить существование этого договора как такового, является сделанная по словам Злобиной (ссылки на документы в материалах полицейской проверки нет) оплата в филиале «Московский» ЗАО БАНК «Советский».

Итак, повторяем вопрос: где договор подряда на обустройство дороги и акт выполненных работ (форма КС-2)? Нам при всех наших возможностях (а они довольно широкие) найти эти документы не удалось. Удастся ли это сотрудникам ОЭБ и ПК УМВД России по Орловскому району? Или договор существовал только «на словах», и дорога строилась на абсолютно незаконных основаниях?

Редакция просит считать данную публикацию обращением в прокуратуру Орловской области, которая достаточно длительное время пытается добиться от офицеров полиции, проверяющих законность строительства “необычайно дешёвой дороги”, происхождение материалов, которые использовались при нём, а также возможное использование служебного положения и возможного оказания покровительства ООО “Строймагистраль” со стороны председателя Орловского областного Совета народных депутатов и секретаря орловского отделения партии “Единая Россия” Л.С. Музалевского, дать оценку которому было необходимо в связи с требованием об устранении нарушений федерального законодательства, допущенных в ходе проверки заявлений и сообщений о преступлении от 6 мая 2020 года, подисанным заместителем прокурора Орловского района А.А. Забусовым.